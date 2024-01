Eine Zusam­men­ar­beit von Stu­die­ren­den und Grundschulkindern

20 Jah­re sind eine lan­ge Zeit. Genau vor so vie­len Jah­ren ist Coburgs erster Kin­der­stadt­plan ent­stan­den und heu­te – 20 Jah­re spä­ter – ist es Zeit für eine Neuauflage.

Am schul­frei­en Buß- und Bet­tag, dem 22. Novem­ber 2023, stell­te das Bünd­nis „Coburg – Die Fami­li­en­stadt“ gemein­sam mit der Hoch­schu­le Coburg einen Work­shop mit 23 Stu­die­ren­den der Fakul­tät Sozia­le Arbeit und 35 Kin­dern der Cobur­ger Grund­schu­len auf die Beine.

In Klein­grup­pen wur­de das Design des Kin­der­stadt­plans, die in Coburg vor­han­de­nen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Frei­zeit­mög­lich­kei­ten sowie die expli­zit für Kin­der wich­ti­gen Orte und Ver­kehrs­we­ge über­ar­bei­tet. Zusätz­lich brach­ten die Kin­der ihre eige­nen Ideen zur Umge­stal­tung des Kin­der­stadt­plans und ihre all­ge­mei­nen Ver­bes­se­rungs­wün­sche für Coburg mit ein. Beson­ders groß war hier der Wunsch nach einer höhe­ren Sicher­heit im Zusam­men­spiel zwi­schen Kin­dern und Auto- bzw. Rad­fah­ren­den. Neben den erar­bei­te­ten Ent­wür­fen für den Kin­der­stadt­plan arbei­tet die Stadt­ver­wal­tung Coburg nun auch an den genann­ten Ver­bes­se­rungs­wün­schen der Kin­der und ver­sucht die­se best­mög­lich für alle Betei­lig­ten umzusetzen.

„Als Fami­li­en­stadt liegt es uns beson­ders am Her­zen, auch wei­ter­hin eine Anlauf­stel­le für Fami­li­en mit Kin­dern zu sein. Mit der Neu­auf­la­ge des Kin­der­stadt­plans möch­ten wir alle Fami­li­en und gezielt auch Kin­der die vor­han­de­ne Ange­bots­brei­te auf kin­der­freund­li­che Art ent­decken las­sen. Aus die­sem Grund waren die Ideen, Mei­nun­gen und Wün­sche der Kin­der für die Neu­auf­la­ge unglaub­lich wich­tig“, berich­tet Bian­ca Haisch­ber­ger, die Lei­te­rin der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demografie“.

Die Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ bedankt sich herz­lich bei allen Kin­der, sowie Stu­die­ren­den und wei­te­ren Mit­wir­ken­den für die tol­le Zusam­men­ar­beit an die­sem Pro­jekt. Nach der Aus­ar­bei­tung und Fer­tig­stel­lung des Kin­der­stadt­plans freu­en sich alle Betei­lig­ten dar­auf das Ergeb­nis – den fer­ti­gen Kin­der­stadt­plan – zu veröffentlichen.