Das Jahr beginnt mit einem beson­de­ren Abend: Erik Konietz­ko gastiert mit sei­ner Band in der Alten Darre

Er ist in Bad Staf­fel­stein kein Unbe­kann­ter. Bekannt ist er vor allem durch sei­ne klas­si­schen Kon­zer­te, doch er hat weit mehr im Pro­gramm. Gemein­sam mit Lena Schmid, Leon Bütt­ner und Lisa-Marie Strö­bel tritt der Bad Staf­fel­stei­ner Erik Konietz­ko am 13. Janu­ar bei der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein in der Alten Dar­re auf und prä­sen­tiert nach sei­nem Auf­tritt im Jahr 2022 erneut sei­nen Liedermacherabend.

Vor­bil­der für Erik Konietz­ko sind dabei unter ande­rem Kon­stan­tin Wecker, Han­nes Wader, Georg Dan­zer, Wolf­gang Buck, aber auch Rein­hard Mey. Mit selbst­ge­schrie­be­nen Lie­dern und eige­nen Tex­ten aber auch Lie­dern ande­rer deut­scher und öster­rei­chi­scher Lie­der­ma­cher wird er mit sei­ner Band an die­sem Abend Lie­der prä­sen­tie­ren, die zum Nach­den­ken anre­gen, aber auch zum Schmun­zeln ein­la­den werden.

Musik und Auf­füh­run­gen jen­seits des Main­streams: Das ist das Mot­to der KIS. Und mit Erik Konietz­ko wird die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein dem selbst auf­er­leg­ten Anspruch wie­der ein­mal mehr als gerecht. Freu­en Sie sich auf einen beson­de­ren Abend. Kar­ten sind über die Inter­net­sei­te der KIS und im Vor­ver­kauf beim Kur & Tou­ris­mus Ser­vice sowie an der Abend­kas­se erhält­lich, Beginn ist um 19.30 Uhr, Ein­lass ab 19 Uhr. Bit­te beach­ten Sie die geän­der­ten Park­re­geln auf dem Groß­park­platz in der Nähe.