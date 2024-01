Wollt Ihr das nas­se Ele­ment erobern und Schwim­men ler­nen? Im Königs­bad Forch­heim sind noch Plät­ze für den Schwimm­kurs in den Faschings­fe­ri­en frei! Kin­der ab 7 Jah­ren kön­nen am Anfän­ger­kurs in der Zeit vom 12. Febru­ar bis zum 23. Febru­ar 2024 im Königs­bad teilnehmen.

Der Schwimm­kurs besteht aus zehn Unter­richts­ein­hei­ten, die inner­halb von zwei Wochen (mon­tags bis frei­tags in der ersten Woche von 09:00 bis 09:45 Uhr und in der zwei­ten Woche von 15:15 bis 16:00 Uhr) abge­hal­ten wer­den. Der Schwimm­kurs fin­det ab einer Betei­li­gung von zwölf Per­so­nen statt und kostet 75,00 Euro.

Die Anmel­dung nimmt das Team des Königs­ba­des Forch­heim in der Käs­rö­the 4 in Forch­heim ab sofort per E‑Mail schwimmkurs@​koenigsbad-​forchheim.​de ent­ge­gen. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Schwimm­kurs kön­nen Inter­es­sier­te unter der Tele­fon­num­mer 09191 714 109 erhalten.

Schwim­men ist gesund und macht Spaß! Vor allem für den Som­mer­spaß im küh­len Nass lohnt sich das Üben der Tech­ni­ken in einem Schwimm­kurs. Eine gute Schwimm­tech­nik unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung ist die Basis für siche­res Schwimmen.

Infor­ma­tio­nen: Königs­bad Forch­heim, Käs­rö­the 4, 91301 Forch­heim, Tel. 09191 34156–60, info@​koenigsbad-​forchheim.​de, www​.koe​nigs​bad​-forch​heim​.de