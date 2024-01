BBC erkämpft Sieg gegen Kirchheim

Einen hart erkämpf­ten 91:84 (45:41)-Sieg fei­er­te der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A gegen den Tabel­len­fünf­ten Bozic Est­ri­che Knights Kirchheim.

Mit Len­ny Liedt­ke, Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na, Phil­ip Jalal­po­or und Aaron Car­ver star­te­te der BBC in die Par­tie gegen die Würt­tem­ber­ger. Da Moritz Ple­scher immer noch ver­letzt fehl­te und der für Abgang Kri­sti­an Sjo­lund neu ver­pflich­te­te Corey Mani­gault noch fehl­te, trat der BBC nur mit einem aus neun Spie­lern bestehen­den Line-Up an.

1.Viertel

Die Par­tie begann auf bei­den Sei­ten ner­vös mit vie­len Fehl­wür­fen. Den ersten Drei­er für den BBC ver­senk­te Selim Fofa­na zum 5:1 nach gut drei Minu­ten. Phil­ip Jalal­po­or traf anschlie­ßend eben­falls aus der Distanz – 8:1 für Bay­reuth und die Knights nah­men die erste Aus­zeit. Nach fünf Minu­ten stand es 11:7 für den BBC, die Drei­er fie­len auf bei­den Sei­ten. Esa Ahmad brach­te Bay­reuth mit einem Dunk mit 15:7 in Front. Der BBC hielt Kirch­heim wei­ter auf Distanz, 21:12 stand es nach gut acht Minu­ten. Mari­os Gio­tis brach­te Bay­reuth beim 23:12 erst­mals zwei­stel­lig in Füh­rung. Mit dem Buz­zer des ersten Vier­tels sorg­te Shane Gat­ling für den Zwi­schen­stand von 25:16.

2.Viertel

Nach einem Drei­er von Shane Gat­ling bau­te Bay­reuth den Vor­sprung auf 30:18 aus. Nach zwölf Minu­ten stand es 32:20, kurz dar­auf 34:23. Das Bay­reu­ther Spiel war für Kirch­heim schwer aus­zu­rech­nen, dies mach­te es den Gästen schwer, ins Spiel zu fin­den. Nach einem Drei­er von Jay­don Hen­ry-McCal­la kam Kirch­heim etwas auf 28:36 her­an, dar­auf­hin rief BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic zur Aus­zeit. Esa Ahmad mach­te die Bay­reu­ther Füh­rung mit 39:28 wie­der zwei­stel­lig. Dann kamen die Gäste auf 34:39 her­an. Aber­mals eine Aus­zeit durch den BBC-Head­coach folg­te. Mit einem Drei­er von Micha­el Flowers stell­te Kirch­heim auf nur noch 37:39. Die Knights hat­ten jetzt einen Lauf, Micha­el Mil­ler glich zum 41:41 aus. Schließ­lich leg­te der BBC im zwei­ten Vier­tel noch einen klei­nen Schluss­spurt aufs Par­kett der Ober­fran­ken­hal­le und führ­te zur Halb­zeit mit 45:41.

3.Viertel

Die zwei­te Hälf­te star­te­te ähn­lich holp­rig wie die erste Halb­zeit. Nach einem Drei-Punkt-Spiel von Esa Ahmad führ­te der BBC mit 50:46. Micha­el Flowers sorg­te dann für den 52:52-Ausgleich. Die Bay­reu­ther Offen­si­ve leb­te vor 2.256 Zuschau­ern von ihren Guards. Der BBC ging wie­der 58:54 in Front, dann traf der her­aus­ra­gen­de Shane Gat­ling einen Drei­er zum 61:54 und Aaron Car­ver erhöh­te wei­ter auf 63:54. Es folg­te ein unsport­li­ches Foul der Gäste, es blieb aber beim Neun-Punk­te-Vor­sprung des BBC (65:56). Der BBC fand zu sei­nem Spiel zurück, das ihn im ersten Vier­tel stark gemacht hat­te. Nach 30 Minu­ten stand es schließ­lich 69:61 für Bayreuth.

4.Viertel

Der BBC ging zunächst durch Mar­co Rahn wie­der zwei­stel­lig mit 73:63 in Füh­rung. Das Ball-Move­ment bei Kirch­heim haper­te in die­ser Pha­se. Dann folg­ten aber zwei Drei­er der Gäste zum 69:73 nach 33 Minu­ten. Eine Bay­reu­ther Aus­zeit folg­te. Esa Ahmad bau­te den BBC-Vor­sprung anschlie­ßend wie­der auf 75:69 aus. Shane Gat­ling ver­wan­del­te dann einen Drei­er zum 78:70, Micha­el Flowers kon­ter­te eben­falls aus der Distanz zum 73:78. Dann traf Micha­el Flowers noch zwei Frei­wür­fe zum 75:78. So ging es in die Cruncht­i­me. Esa Ahmad muss­te knapp vier Minu­ten vor Schluss mit dem fünf­ten Foul vom Feld. Bay­reuth ging mit 81:77 in Front, Kirch­heim ver­kürz­te dann auf 79:81. Knapp zwei Minu­ten vor dem Ende lag der BBC mit 84:79 vor­ne. 74 Sekun­den vor Schluss hum­pel­te Mari­os Gio­tis beim Stand von 84:80 ange­schla­gen vom Feld. Selim Fofa­na erhöh­te auf 86:80. Micha­el Mil­ler ver­kürz­te auf 82:86. Dann gab es ein unsport­li­ches Foul gegen die Gäste. Mar­co Rahn traf zwei Frei­wür­fe zum 88:82. Phil­ip Jalal­po­or erhöh­te an der Frei­wurf­li­nie 24 Sekun­den vor Schluss auf 90:82. Letzt­lich gewann der BBC mit 91:84 und hat jetzt nach 16 Spie­len in der Pro A neun Sie­ge auf dem Konto.

Das sagt BBC-Tops­corer Shane Gatling:

„Wir haben heu­te eine gute Team­lei­stung gezeigt und hat­ten die Kirch­hei­mer Top­spie­ler Micha­el Flowers und Micha­el Mil­ler ganz ordent­lich im Griff. Trotz kur­zer Rota­ti­on und Foul­trou­ble brach­ten wir den Sieg nach einem har­ten Kampf gut über die Ziel­li­nie. Jetzt müs­sen wir schau­en, die­se Lei­stung auch kom­men­des Wochen­en­de beim Aus­wärts­spiel in Pader­born zu zei­gen, um unse­re Aus­wärts­bi­lanz aufzubessern.“

Die Spie­ler der Partie:

Bester Wer­fer beim BBC war Shane Gat­ling mit 24 Punk­ten. Knapp dahin­ter lagen Selim Fofa­na mit 23 und Esa Ahmad mit 18 Punk­ten. Esa Ahmad war mit acht abge­grif­fe­nen Bäl­len auch bester Bay­reu­ther Reboun­der. Bei Kirch­heim war Micha­el Flowers mit 27 Punk­ten Tops­corer. Als bester Reboun­der tat sich bei den Gästen eben­falls Micha­el Flowers mit sie­ben abge­fan­ge­nen Bäl­len hervor.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (24 Punkte/​1 Foul), Phil­ip Jalal­po­or (7/4), Selim Fofa­na (23/1), Mar­co Rahn (8/4), Esa Ahmad (18/5), Aaron Car­ver (6/4), Mari­os Gio­tis (5/2), Len­ny Liedt­ke (0/1).

Bozic Est­ri­che Knights Kirch­heim: Deme­tri­us Ward (7 Punkte/​4 Fouls), Micha­el Flowers (27/2), Anto­nio Dorn (10/3), Jonas Nie­der­man­ner (0/1), Jay­don Hen­ry-McCal­la (12/4), Micha­el Mil­ler (16/0), Nicho­las Mus­zyn­ski (8/3), Aleksa Bula­jic (0/2), Aitor Pickett (4/2).