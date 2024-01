Die Ver­ant­wort­li­chen des BBC Bay­reuth und Kri­sti­an Sjo­lund haben sich dar­auf geei­nigt, den bis zum Sai­son­ende lau­fen­den Ver­trag mit sofor­ti­ger Wir­kung auf­zu­lö­sen. Die Tren­nung erfolgt in gegen­sei­ti­gem Ein­ver­neh­men. Der BBC Bay­reuth dankt Kri­sti­an für sei­nen Ein­satz und sei­ne pro­fes­sio­nel­le Ein­stel­lung, die er bis zuletzt an den Tag gelegt hat und wünscht ihm für sei­ne pri­va­te und beruf­li­che Zukunft alles erdenk­lich Gute.

Mla­den Dri­jen­cic, Head Coach des BBC Bayreuth:

„Wir hat­ten mit Kri­sti­an einen sehr talen­tier­ten und ath­le­ti­schen Spie­ler, der jedoch aus ver­schie­de­nen Grün­den sein vol­les Poten­zi­al nicht ent­fal­ten konn­te. Er hat sich mensch­lich und cha­rak­ter­lich gut in die Mann­schaft ein­ge­fügt. In enger Zusam­men­ar­beit mit Kri­sti­an und sei­nem Manage­ment haben wir aber beschlos­sen, dass es für ihn das Beste ist, einen Wech­sel in eine ande­re Liga vor­zu­neh­men, um sein Poten­zi­al wie­der voll aus­schöp­fen zu können.“

Gleich­zei­tig freut sich der Club, mit Corey Mani­gault einen Neu­zu­gang prä­sen­tie­ren zu dür­fen. Mani­gault erhält einen Ver­trag bis zum Ende der lau­fen­den Sai­son. Der 2,08 Meter gro­ße For­ward bringt inter­na­tio­na­le Erfah­rung nach Bay­reuth mit und ist auf den Posi­tio­nen vier und fünf einsetzbar.

Der in South Caro­li­na (USA) gebo­re­ne Mani­gault spiel­te an der Uni­ver­si­ty of New Mexi­co, bevor er den Sprung in den Pro­fi­be­reich wag­te. In der Sai­son 2021/22 erlitt der 25-Jäh­ri­ge eine schwe­re Ver­let­zung, als er bei AEL Limassol auf Zypern unter Ver­trag stand. Bei sei­nen letz­ten Sta­tio­nen in Mexi­ko und im Liba­non kämpf­te er sich zu alter Stär­ke zurück.

Mla­den Dri­jen­cic, Head Coach des BBC Bayreuth:

„Zur Ver­stär­kung in der Defen­si­ve haben wir Corey Mani­gault ver­pflich­tet. Sei­ne Nähe zum Korb und sei­ne Ath­le­tik wer­den uns mehr Sta­bi­li­tät ver­lei­hen. Zudem wird er eine wich­ti­ge Unter­stüt­zung für Aaron Car­ver sein, was unse­re Defen­siv­lei­stung ins­ge­samt ver­bes­sern wird.“

Corey Mani­gault ist bereits am heu­ti­gen Don­ners­tag in Bay­reuth ein­ge­trof­fen. In den kom­men­den Tagen wird Mani­gault die obli­ga­to­ri­schen medi­zi­ni­schen Checks absol­vie­ren. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass er in der kom­men­den Woche beim Aus­wärts­spiel in Pader­born erst­mals das Tri­kot des BBC Bay­reuth tra­gen wird.