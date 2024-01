Gemein­sa­me Pres­se­infor­ma­ti­on von BRK und Feuerwehr

Die Ret­tungs­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei wur­den am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag (03.01.) gegen 16.45 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall in die Chri­sti­an-Rit­ter-von-Popp-Stra­ße Höhe der Tank­stel­le alar­miert. In der Alarm­mel­dung wur­de von einer ein­ge­schlos­se­nen Per­son aus­ge­gan­gen, dies bestä­tig­te sich bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te aber glück­li­cher­wei­se nicht. Die Unter­su­chung durch den Not­arzt ergab, dass die Fah­rer der bei­den kol­li­dier­ten Fahr­zeu­ge sich ledig­lich gering­fü­gi­ge Ver­let­zun­gen zuzo­gen, einen Trans­port ins Kran­ken­haus durch die alar­mier­ten Ret­tungs­wa­gen des BRK und der SKS Ambu­lanz lehn­ten bei­de ab. Die Feu­er­wehr­kräf­te der Abtei­lung Stän­di­ge Wache und der Feu­er­wehr Lain­eck küm­mer­ten sich pri­mär um die Ver­kehrs­ab­si­che­rung, der Kreu­zungs­be­reich war für die Dau­er des Ein­sat­zes kom­plett gesperrt. Um die Ver­kehrs­be­hin­de­rung gering zu hal­ten, wur­de eines der Unfall­fahr­zeu­ge, nach Rück­spra­che mit der Poli­zei, mit Ran­gier­rol­len von der Kreu­zung gescho­ben, um so die Sper­rung schnell wie­der auf­he­ben zu kön­nen. Ins­ge­samt waren 33 Feu­er­wehr­kräf­te für rund eine hal­be Stun­de im Einsatz.