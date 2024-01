Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Brief­ka­sten mit Böl­lern beschädigt

COBURG. Sach­scha­den im unte­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich rich­te­ten Unbe­kann­te in der Nacht zum 1. Janu­ar am Brief­ka­sten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Cobur­ger Stadt­ge­biet an.

In einem der Brief­kä­sten des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses war­fen die Unbe­kann­ten einen Böl­ler. Die­ser deto­nier­te im Inne­ren und beschä­dig­te dabei den Brief­ka­sten. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­sten 200 EUR. Die Cobur­ger Poli­zi­sten füh­ren Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

In PKW eingedrungen

Kro­nach – Über den Jah­res­wech­sel, in der Zeit vom 31.12.23, 23.30 Uhr auf den 01.01.24, 13.00 Uhr park­te der Fah­rer eines wei­ßen BMW sei­ne Fahr­zeug in einer Park­bucht im Bereich der Euro­pa­brücke in Kro­nach. In die­ser Zeit drang ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in des­sen Auto ein und ent­wen­de­te diver­se Doku­men­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf etwa 30 Euro beziffert.

Alko­ho­li­siert in den Graben

Kro­nach – Am Neu­jahrs­mor­gen, gegen 03.15 Uhr war der Fah­rer eines VW Pas­sat in der Hum­men­dor­fer Stra­ße in Neu­ses unter­wegs. Im wei­te­ren Ver­lauf kam der 24jährige Fahr­zeug­füh­rer von der Stra­ße ab, fuhr etwa 50 Meter durch eine Wie­se und fuhr gegen den Zaun und einem Baum einer Geschä­dig­ten. Zuvor über­fuhr der Fah­rer noch ein Ver­kehrs­zei­chen. Nach dem Unfall flüch­te­te der Fah­rer zu Fuß, konn­te aber im Nach­lauf ermit­telt wer­den und stand erheb­lich unter Alko­hol­ein­fluss. Ein Test mit eine Wert von 1,08 Pro­mil­le bestä­tig­te die­sen Ver­dacht. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt und der Füh­rer­schein des Unfall­fah­rers wur­de sicher­ge­stellt. Der Fah­rer zog sich Ver­let­zun­gen zu und muss­te im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 9500 Euro.