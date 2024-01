„Freu­di­ger Aus­blick in das neue Jahr“

Eine beson­de­re Über­ra­schung zur Weih­nachts­zeit erleb­ten die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des BRK-Wohn- und Pfle­ge­heims „Am Staf­fel­berg“ in Bad Staf­fel­stein. Wie die Fach­kraft für sozia­le Betreu­ung Andrea Schmer­mer aus­führ­te, gelang dies durch die Akti­on Wunsch­baum, die eine Staf­fel­stei­ner Bür­ge­rin ins Leben geru­fen hat­te. In den Ver­kaufs­räu­men der Bäcke­rei Schä­fer in Bad Staf­fel­stein stell­te sie einen Wunsch­baum auf, wo inter­es­sier­te Besu­che­rin­nen und Besu­cher einen Wunsch­zet­tel abneh­men und erfül­len konn­ten. Dabei waren die Wün­sche nicht groß, die das Team rund um Andrea Schmer­mer gesam­melt haben. So stan­den Pfle­ge­du­sch­mit­tel, fri­sche Him­bee­ren oder eine Strick­müt­ze auf den klei­nen Zet­teln für die Bewoh­ner­schaft. Die lie­be­voll gepack­ten Päck­chen wur­den schließ­lich durch die Akteu­re an die begei­ster­ten Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner ver­teilt. Andrea Schmer­mer berich­te­te stolz, dass alle klei­nen Wün­sche erfüllt wer­den konn­ten. „Ganz herz­li­chen Dank sage ich Frau Pareis für ihre net­te Idee, Frau Aliu für die Umset­zung und der Bäcke­rei Schä­fer für die Unter­stüt­zung“ so Son­ja Göbel, die Pfle­ge­dienst­lei­te­rin, die ganz erfreut über die Akti­on der Betei­lig­ten war. Nach ihren Wor­ten set­ze man mit sol­chen Initia­ti­ven ein schö­nes Zei­chen des Mit­ein­an­ders. Dies sei – so Son­ja Göbel – doch ein rund­um gelun­ge­ner Aus­blick in das neue Jahr 2024.