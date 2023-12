Der SPD-Kreis­ver­band und der SPD-Orts­ver­ein Forch­heim orga­ni­sier­ten wie­der zum Ende des Jah­res ein Bür­ger­ge­spräch in der Forch­hei­mer Fuß­gän­ger­zo­ne. Bei war­men Punsch und Plätz­chen wur­de über das zu Ende gehen­de Jahr gespro­chen und über die Erwar­tun­gen für das Jahr 2024. Vie­le Gäste der Forch­hei­mer Fuss­gän­ger­zo­ne freu­ten sich dar­über und nutz­ten die Mög­lich­keit des Aus­tau­sches u.a. mit MdB Andre­as Schwarz oder OB Dr. Uwe Kirsch­stein. The­ma­ti­siert wur­den dabei oft die Arbeit der Bun­des­re­gie­rung in Ber­lin und Mög­lich­kei­ten, Wohn­raum in der Stadt Forch­heim zu schaffen.