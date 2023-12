Sascha Gram­mel

WÜNSCH DIR WAS

AM DIENS­TAG, 23.01.2024 UM 20:00

BRO­SE ARE­NA in Bamberg

Alle bit­te mal kurz auf die Zehen­spit­zen stel­len! Es gibt Neu­ig­kei­ten aus dem Hau­se Grammel!

Nach sei­nen bis­her vier, fre­ne­tisch gefei­er­ten, hoch­ge­lob­ten, innig gelieb­ten und dar­um auch zurecht pla­tin­prä­mier­ten live-Pro­gram­men HETZ MICH NICHT!, KEI­NE ANHUNG, ICH FIND’S LUSTIG und zuletzt FAST FER­TIG!, zau­bert unser unver­bes­ser­lich gut­ge­launt-blond­ge­strähn­ter Span­dau­er Bauch­red­ner­stolz jetzt mal eben sein neue­stes, traum­haft-emo­tio­na­les, wie­der wun­der­bar alber­nes live-Pro­gramm „WÜNSCH DIR WAS locker-fluf­fig aus dem Hut, dem Ärmel bzw. aus dem Bauch.

Schon nach den ersten Sekun­den von WÜNSCH DIR WAS ver­steht man, wie­so Gram­mel nicht zufäl­lig das klei­ne ABC, das gro­ße Ein-mal-Eins und das ein­hän­di­ge Fahr­rad­fah­ren auf einem fast ech­ten Span­dau­er Honig­ku­chen­pferd erlernt hat, so Zucker­wat­te-süß und Pud­ding­pul­ver-pfif­fig punk­tet El Gram­me­lo­ni auch dies­mal wie­der mit sei­nem unnach­ahm­li­chen, sich selbst nie all­zu ernst neh­men­dem, kind­lich-leich­tem Humor, sei­nem benei­dens­wert chro­nisch-fröh­li­chen Gemüt und sei­nem uner­schrocke­nem Hang zum voll­kom­me­nen Blöd­sinn. „WÜNSCH DIR WAS ist Gram­mels jüng­ste, ver­rück­te­ste, herr­lich skur­ri­le Spritz­tour ins woh­lig-war­me, wit­zig-wil­de Bauch­red­ner-Schla­raf­fen­land. Ein rund­um lusti­ger, spie­le­risch gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­der Fami­li­en­aus­flug ins Blaue oder Grü­ne, mit Sack und Pack und Hinz und Kunz. Und allem Pipa­po. Und dem uner­schüt­ter­li­chen Ver­spre­chen, dass zum Schluss immer alles wie­der gut wird. Dass Träu­me in Erfül­lung gehen, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Dass Mär­chen wahr wer­den und Kum­mer und Sor­gen ganz sicher wie­der ver­ge­hen. Und am Ende immer die Freund­schaft, die Lie­be, der Mut und die Ehr­lich­keit gewinnen.

So kön­nen sich ein­ge­schwo­re­ne Fans wie Gram­mel-Neu­ein­stei­ger also auch bei WÜNSCH DIR WAS wie­der auf das vol­le Pup­pet Come­dy-Brett freu­en! Aber Ach­tung: die­ses Mal ist unser lie­ber Sascha Ich glau­be, ich habe grad mei­nen Text ver­ges­sen Gram­mel und sei­ne unver­gleich­li­che Pup­pen­trup­pe über­haupt nicht mehr zu bän­di­gen. War­um denn auch? WÜNSCH DIR WAS ist ein kun­ter­bun­tes Gram­mel­su­ri­um vom Aller­fein­sten! Mit Zucker­guss und Lach­mus­kel­ka­ter-Garan­tie! Und Schott­land wäre nicht Schott­land, ein Schrimp kein Schrimp und Gram­mel nicht Gram­mel, wenn es hier und da nicht auch wie­der ein paar Trä­nen der Rüh­rung zu ver­gie­ßen gäbe…

Sascha Gram­mels WÜNSCH DIR WAS ist eine ein­zi­ge, giga-gro­ße Pup­pet Come­dy-Wun­der­tü­te und ein Must-See, Must-Lach und Must-Komm-wie­der nicht nur für abso­lu­te Grammel-Fans!

Ört­li­cher Ver­an­stal­ter: Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg GmbH, Kuni­gun­den­ruh­stra­ße 41, 96123 Pödeldorf