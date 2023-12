Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Christ­baum beschädigt

Ober­sie­mau. Im Zeit­raum vom 29.12.2023, 17:00 Uhr bis zum 30.12.2023, 08:00 Uhr beschä­dig­ten unbe­kann­te Täter den in der Bir­ka­cher Stra­ße auf­ge­stell­ten öffent­li­chen Christ­baum. Hier­bei wur­de die Lich­ter­ket­te abge­ris­sen und zer­stört. Außer­dem demo­lier­ten die Täter einen Info­ka­sten. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Lebens­mit­tel in Ruck­sack gepackt

Dörf­les-Esbach. Am Sams­tag, gegen 18:30 Uhr, ent­wen­de­ten zwei jun­ge Män­ner gemein­schaft­lich Lebens­mit­tel in einem Ver­brau­cher­markt in der Cobur­ger Stra­ße. Eine Ange­stell­te konn­te beob­ach­ten, wie die bei­den Män­ner ihren mit­ge­führ­ten Ruck­sack voll mit Waren pack­ten. An der Kas­se woll­ten sie aber nur Kleinst­ar­ti­kel bezah­len. Die Täter erhiel­ten Haus­ver­bo­te und müs­sen sich außer­dem wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Falsch­fah­rer auf der A73 – Zeu­gen gesucht

Mee­der (Lkr. Coburg)/A73: Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht Zeu­gen zu einem Gei­ster­fah­rer, der in der Nacht vom Sams­tag auf Sonn­tag gegen 00:40 Uhr auf der A73 im Bereich Mee­der unter­wegs war. Von einem Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­de der der Falsch­fah­rer auf der Süd­fahr­bahn zwi­schen Coburg und Eis­feld Süd in fal­scher Rich­tung gemel­det. Der Falsch­fah­rer war also auf der Rich­tungs­fahr­bahn Nürnberg/​Feucht in Rich­tung Suhl unter­wegs. Bei dem Fahr­zeug han­del­te es sich um einen grau­en VW Polo. Glück­li­cher­wei­se kam es nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen zu kei­nem Unfall durch den Falsch­fah­rer. Zeu­gen der Falsch­fahrt, die jedoch mög­li­cher­wei­se gefähr­det wur­den, wer­den gebe­ten, sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei in Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tele­fon­ver­tei­ler angefahren

Kro­nach. An der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Kro­nach Mostrach wur­den zwi­schen dem 23. Und 24.12. zwei Tele­fon­ver­tei­ler­kä­sten durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro.

Sprung von den Gleisen

Küps. Am Sams­tag­nach­mit­tag lief ein 64jähriger Kro­na­cher auf den Bahn­glei­sen von Küps in Rich­tung Kro­nach. Der Zug­füh­rer eines sich von hin­ten nähern­der Zuges mach­te durch ein Hup­si­gnal auf sich auf­merk­sam. Nur durch einen Sprung von den Glei­sen in den angren­zen­den Gra­ben konn­te sich der Mann davor ret­ten, von dem Zug erfasst zu wer­den. Der völ­lig durch­näss­te Kro­na­cher klin­gel­te im Anschluss bei einem Anwoh­ner in Johan­nis­thal, der wie­der­rum die Poli­zei ver­stän­dig­te. Der mit rund 1,7 Pro­mil­le deut­lich alko­ho­li­sier­te Mann wur­de mit einer Unter­küh­lung ins Kli­ni­kum Kro­nach gebracht. Er wird sich wegen eines Ein­griffs in den Bahn­ver­kehr straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Mit Pisto­le auf Auto­fah­rer gezielt

Kro­nach. In der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße waren am Sams­tag­nach­mit­tag zwei 13- und 14jährige Jugend­li­che unter­wegs. Einer er bei­den ziel­te dabei mit einer Pisto­le auf vor­bei­fah­ren­de Auto­fah­rer. Die ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe konn­te die bei­den vor Ort antref­fen. Wie sich her­aus­stell­te, han­del­te es sich um eine Spiel­zeug­pi­sto­le. Die bei­den Kin­der wur­den im Anschluss ihren Eltern über­ge­ben. Fahr­zeug­füh­rer, die sich durch Akti­on bedroht gefühlt haben, möch­ten sich bit­te mit der PI Kro­nach in Ver­bin­dung setzen.

Gara­gen­schloss manipuliert

Mit­witz. Am Sams­tag­nach­mit­tag stell­te ein Bewoh­ner des Brei­ten­see­wegs fest, dass ein Unbe­kann­ter einen Schlüs­sel in das Schloss sei­ner Gara­ge gesteckt und danach abge­bro­chen hat­te. Sei­ne Gara­ge ließ0 sich danach nicht mehr öff­nen. Der Sach­scha­den wird auf 500 Euro geschätzt.

Tablet­ten und Kleb­stoff entwendet

Stock­heim. Aus einem Ver­brau­cher­markt in Stock­heim ent­wen­de­te am Sams­tag­mor­gen eine 82jährige Frau Tablet­ten und Kleb­stoff im Wert von knapp zehn Euro. Nach­dem sie ande­re Arti­kel an der Kas­se gezahlt hat­te, wur­de sie beim Ver­las­sen des Mark­tes durch Ange­stell­te ange­hal­ten und spä­ter der Poli­zei übergeben.