Das erste Spiel des Jah­res 2024 führt den BBC Bay­reuth wie­der in die Frem­de. Am 2. Janu­ar 2023 sieht der Spiel­plan am 15. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga das Duell gegen die Art­land Dra­gons vor.

Es ist das Auf­ein­an­der­tref­fen zwei­er Teams, die sich zwi­schen 2010 und 2015 bereits hei­ße Duel­le auf höch­ster Ebe­ne in der BBL lie­fer­ten. Nun spielt das Team von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic im Kampf um die Play­off-Plät­ze unweit von des­sen Olden­bur­ger Hei­mat um die näch­sten Punkte.

Mit kör­per­li­cher Prä­senz unter den Bret­tern, Kom­pro­miss­lo­sig­keit in der Defen­si­ve und Kon­zen­tra­ti­on in der Offen­si­ve soll die Hür­de im Art­land genom­men wer­den. Auf Bay­reu­ther Sei­te will sich nie­mand von dem Tabel­len­platz der Dra­gons täu­schen las­sen. Am 9. Dezem­ber fuh­ren die Dra­gons den ersten Sai­son­sieg ein, der ließ gegen das Spit­zen­team der FRA­PORT SKY­LI­NERS aus Frank­furt jedoch umso mehr aufhorchen.

Jump in der Art­land Are­na in Qua­ken­brück ist am Diens­tag­abend um 19:30 Uhr. sport​deutsch​land​.tv über­trägt das Gast­spiel des BBC Bay­reuth bei den Dra­gons im Livestream.