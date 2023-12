Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Rabia­te Ladendiebe

Mit­ar­bei­ter eines Lebens­mit­tel­dis­coun­ters ertapp­ten am Don­ners­tag­abend zwei jun­ge Män­ner beim Laden­dieb­stahl. Als die bei­den Laden­die­be zu flüch­ten ver­such­ten, ent­wickel­te sich eine hef­ti­ge Rangelei.

Die bei­den jun­gen Män­ner mach­ten sich gemein­sam von Bam­berg auf den Weg nach Erlan­gen. Hier betra­ten sie einen Lebens­mit­tel­dis­coun­ter in der Erlan­ger Innen­stadt, wobei jeder der bei­den Män­ner eine Ein­kaufs­ta­sche mit­führ­te. Die­se befüll­ten sie mit ver­schie­den­sten Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von über 230 Euro.

Mit­ar­bei­ter des Lebens­mit­tel­mark­tes blieb die Die­bes­tour nicht unbe­merkt. Als die bei­den jun­gen Män­ner die Geschäfts­räu­me ver­las­sen woll­ten, hiel­ten zwei Ange­stell­te die Per­so­nen an. Die­se ver­such­ten jedoch zu flüch­ten, so dass sich eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den bei­den Laden­die­ben und den Mit­ar­bei­tern entwickelte.

Wäh­rend es einem der bei­den Män­ner gelang zu ent­kom­men, konn­te sein Kom­pli­ze bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Auch gegen­über den Beam­ten zeig­te sich der 20-jäh­ri­ge Laden­dieb renitent.

Bei der Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Laden­die­ben und dem Ver­kaufs­per­so­nal wur­de die elek­tro­ni­sche Schie­be­tü­re des Ein­kaufs­mark­tes beschä­digt. Die bei­den Ange­stell­ten zogen sich leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten konn­ten den flüch­ti­gen Mit­tä­ter anhand einer Video­auf­zeich­nung schnell iden­ti­fi­zie­ren, da ihnen die­ser aus einem zurück­lie­gen­den Dieb­stahl bekannt war.

Die Poli­zei hat gegen die bei­den jun­gen Män­ner ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen räu­be­ri­schen Laden­dieb­stahls eingeleitet.

Bereits in den Nach­mit­tags­stun­den ereig­ne­ten sich zwei wei­te­re Laden­dieb­stäh­le bei denen es jeweils zu einem hohen Ent­wen­dungs­scha­den kam.

Ein 33-jäh­ri­ger Mann aus dem Nürn­ber­ger Land pack­te in einem Lebens­mit­tel­markt ins­ge­samt 53 Arti­kel im Wert von 242 Euro in den Ein­kaufs­wa­gen und ver­ließ das Geschäft ohne zu bezah­len. Der Fili­al­lei­ter hielt den Laden­dieb an und alar­mier­te die Polizei.

Kurz nach 13 Uhr fiel ein 17-Jäh­ri­ger aus Schwa­ben auf, wie die­ser in einem Beklei­dungs­ge­schäft meh­re­re Klei­dungs­stücke nam­haf­ter Her­stel­ler ent­wen­de­te. Er steck­te die Waren unter sei­ne Klei­dung und woll­te damit das Geschäft verlassen.

Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten fan­den bei dem Jugend­li­chen noch wei­te­res Die­bes­gut aus ande­ren Geschäf­ten. Ins­ge­samt hat­te der jugend­li­che Laden­dieb Klei­dungs­stücke im Wert von 680 Euro erbeutet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad aufgefunden

Kalch­reuth. Im Neun­ho­fer Forst wur­de ein schwarz-lila­far­be­nes Damen­rad der Mar­ke Radi­ant auf­ge­fun­den. Das Fahr­rad war ver­sperrt und stand laut dem Fin­der seit 24.12.2023 auf dem Wald­weg. Der Eigen­tü­mer des Rades möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Wei­sen­dorf. Im Schloss­gar­ten konn­ten am Don­ners­tag abends vier Jugend­li­che durch einen auf­merk­sa­men Bür­ger dabei beob­ach­tet wer­den, als sie eine Park­bank mit fuß­ball­be­zo­ge­nen Schrift­zü­gen beschä­dig­ten. Die Graf­fi­ti­sprü­her ent­fern­ten sich nach der Tat sofort wie­der aus der Park­an­la­ge. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach sucht nun nach den Vandalen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -