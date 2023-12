Kon­zert ent­führt in die wun­der­ba­re Welt der Tänze

Die Stadt Coburg möch­te ihre Bürger*innen beim tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­kon­zert am 6. Janu­ar im Kon­gress­haus Rosen­gar­ten in die wun­der­ba­re Welt der Tän­ze mit­neh­men. Unter dem Mot­to „I could have danced all night“ stimmt das Orche­ster des Lan­des­thea­ters Coburg musi­ka­lisch auf das kom­men­de Jahr 2024 ein.

Seit mehr als 35 Jah­ren begrü­ßen die Bürger*innen der Vestes­tadt mit ihrem Kon­zert das neue Jahr. Und so zählt das Cobur­ger Neu­jahrs­kon­zert an „Hei­lig Drei König“ längst zum festen Bestand­teil der städ­ti­schen Kul­tur­sze­ne. Von Beginn an eng mit der musi­ka­li­schen Aus­rich­tung sind die Wer­ke der Fami­lie Strauß verbunden.

Über die ver­schie­de­nen Jah­re ver­zau­ber­ten unter­schied­li­che Musiker*innen, wie das baden-würt­tem­ber­gi­sche Staats­or­che­ster, das Alt-Wie­ner Strauß Ensem­ble aus Stutt­gart die Coburger*innen mit ihrer Musik. Das hie­si­ge Lan­des­thea­ter gestal­tet das Neu­jahrs­kon­zert musi­ka­lisch seit 2016.

Im Janu­ar 2024 wird Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Dani­el Car­ter durch das Pro­gramm füh­ren. Das Reper­toire des Orche­sters, wel­ches sich dem Leit­the­ma der Tän­ze wid­met, beinhal­tet unter ande­rem die „Trit­sch-Tratsch Pol­ka“ von Johann Strauß (Sohn), das titel­ge­ben­de Lied „I could have danced all night“ von Fre­de­rick Loe­we aus „My fair Lady“ sowie Ben­ja­min Brit­tens „Glo­ria­na Suite“. Freu­en Sie sich auf die­se Glanz­stücke der Musik und vie­le wei­te­re mehr.

Star­ten Sie das neue Jahr wie Sie das alte been­de­ten – mit Musik, Tanz und Freu­de. Die Kul­tur­ab­tei­lung wünscht als Orga­ni­sa­to­rin der Ver­an­stal­tung im Namen der Stadt Coburg allen Gäste und Mit­wir­ken­den einen wun­der­ba­ren Vor­mit­tag und einen guten Start ins Jahr 2024. Die Stadt Coburg spricht der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels für ihre freund­li­che Unter­stüt­zung ihren herz­li­chen Dank aus.