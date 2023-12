Am 1. Janu­ar gibt es wie­der die Mög­lich­keit für das Jahr 2024 geseg­net und gesalbt zu wer­den. Der beson­de­re Got­tes­dienst fin­det um 17.00 Uhr in der Luther­kir­che, Boden­see­ring 95, 95445 Bay­reuth, statt. Gestal­tet wird er vom Team „Seg­nen und Sal­ben“, Prä­di­kan­tin Petra Becker und Vikar Bern­hard Bam­mes­sel. Für medi­ta­ti­ve Musik sorgt Orga­ni­stin Anna Ring­lein. Im Anschluss gibt es auch in die­sem Jahr Sekt und Oran­gen­saft zum Ansto­ßen. Herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­ten aus Bay­reuth und Umgebung.