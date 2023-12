Unfall­frei ins neue Jahr 2024

Hin­wei­se des Rat­hau­ses zum rich­ti­gen Umgang mit Feu­er­werks­kör­pern – Feu­er­werks­ver­bot in der Innenstadt

Viel­fach wird das neue Jahr in der Sil­ve­ster­nacht mit einem far­ben­fro­hen Feu­er­werk begrüßt. Lei­der sind Unfäl­le und Sach­schä­den durch unvor­sich­ti­ges Han­tie­ren mit Böl­lern und Rake­ten kei­ne Sel­ten­heit. Für wei­te Tei­le der histo­ri­schen Innen­stadt hat die Stadt­ver­wal­tung daher ein Ver­bot fürs Abbren­nen von Feu­er­werks­kör­pern an Sil­ve­ster und Neu­jahr erlas­sen. Grund­sätz­lich appel­liert die Stadt an Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, beim Han­tie­ren mit Feu­er­werks­kör­pern vor­sich­tig zu sein.

All­jähr­lich erlei­den zum Jah­res­wech­sel vor allem Jugend­li­che zum Teil lebens­ge­fähr­li­che Ver­let­zun­gen, weil sie leicht­sin­nig mit Rake­ten, Leucht­mu­ni­ti­on und Knal­lern umge­hen. Häu­fig ent­ste­hen dabei auch fol­gen­schwe­re Brän­de. Eini­ge wich­ti­ge Regeln für den Umgang mit Feu­er­werks­ar­ti­keln soll­te daher jeder beachten.

Bei der all­ge­mein als „Feu­er­werks­ar­ti­kel“ oder „Feu­er­werks-kör­per“ bezeich­ne­ten Pyro­tech­nik unter­schei­det der Fach­mann zwi­schen Feu­er­werks­spiel­wa­ren (Kate­go­rie I) und Klein­feu­er­wer­ken (Kate­go­rie II). Für bei­de Kate­go­rien gilt: Ver­kauft wer­den dür­fen nur sol­che Feu­er­werks­ar­ti­kel, die von der Bun­des­an­stalt für Mate­ri­al­for­schung und ‑prü­fung zuge­las­sen sind. Klein­feu­er­wer­ke (Kate­go­rie II) dür­fen nur vom 29. bis 31. Dezem­ber ange­bo­ten wer­den, wäh­rend die Abga­be von Feu­er­werks­spiel­wa­ren (Kate­go­rie I) das gan­ze Jahr über erlaubt ist.

Grund­re­geln für den siche­ren Umgang mit Feuerwerkskörpern

Um das Ver­let­zungs­ri­si­ko mög­lichst gering zu hal­ten, soll­te man unbe­dingt fol­gen­de Grund­re­geln beach­ten: Ent­zün­de­te Feu­er­werks­kör­per nicht in die Hand und vor das Gesicht hal­ten, außer­dem auf einen aus­rei­chen­den Sicher­heits­ab­stand ach­ten. Auf gar kei­nen Fall mit Feu­er­werks­kör­pern oder Leucht­mu­ni­ti­on auf Per­so­nen, Gebäu­de, Fahr­zeu­ge oder brenn­ba­re Gegen­stän­de zie­len oder wer­fen. In Wohn­ge­bäu­den soll­ten Feu­er­werks­kör­per über­haupt nicht ver­wen­det wer­den. Glei­ches gilt für etwa­ige Men­schen­an­samm­lun­gen. Und: Sil­ve­ster­ra­ke­ten sowie pyro­tech­ni­sche Muni­ti­on senk­recht abschießen!

Grund­sätz­lich darf jeder Händ­ler pyro­tech­ni­sche Gegen­stän­de der Klas­se I und II ver­kau­fen, wenn er dies recht­zei­tig dem Gewer­be­auf­sichts­amt ange­zeigt hat. Eine erneu­te Anzei­ge ist nicht erfor­der­lich, wenn Feu­er­werks­ar­ti­kel jähr­lich wie­der­keh­rend nur zu Sil­ve­ster ver­trie­ben werden.

Ver­bot für das Abbren­nen von Feu­er­werks­kör­pern in der Innenstadt

Der Ver­kauf von Klein­feu­er­wer­ken an Kin­der und Jugend­li­che unter 18 Jah­ren ist ver­bo­ten. Und: Sie dür­fen nur am 31. Dezem­ber und 1. Janu­ar und nur von Per­so­nen ab dem voll­ende­ten 18. Lebens­jahr abge­brannt werden.

Ver­bo­ten ist das Feu­er­werk in unmit­tel­ba­rer Nähe von Kir­chen, Kran­ken­häu­sern, Kin­der- und Alten­hei­men. Außer­dem hat die Stadt zum Jah­res­en­de wie­der ein Ver­bot fürs Abbren­nen von Feu­er­werks­kör­pern in wei­ten Tei­len der histo­ri­schen Innen­stadt mit sen­si­blem Bau­be­stand erlas­sen. Es gilt unter ande­rem für die Opern­stra­ße mit dem UNESCO-Welt­erbe Mark­gräf­li­ches Opern­haus, für die histo­ri­sche Fried­rich­stra­ße, aber auch für das histo­ri­sche Gas­sen­vier­tel. Die Stadt appel­liert an Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, auch auf Feu­er­wer­ke in der Nähe des Tier­parks Röh­ren­see, des Tier­heims und des Umwelt­in­for­ma­ti­ons­zen­trums Lin­den­hof zu ver­zich­ten und Rück­sicht auf den dor­ti­gen Tier­be­stand zu nehmen.

„Him­mels­la­ter­nen“ in Bay­ern auf­grund der Brand­ge­fahr verboten

Soge­nann­te „Him­mels­la­ter­nen“ sind in Bay­ern auf­grund der damit ver­bun­de­nen gro­ßen Brand­ge­fahr nicht erlaubt. Hier­bei han­delt es sich um klei­ne, mit einer bren­nen­den Ker­ze bestück­te Bal­lons, deren Hül­le in der Regel aus Papier besteht und die sich anläss­lich von Fami­li­en­fei­ern oder Par­tys grö­ße­rer Beliebt­heit erfreuen.

Für nähe­re Aus­künf­te ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Amtes für öffent­li­che Ord­nung, Brand- und Kata­stro­phen­schutz der Stadt Bay­reuth zur Verfügung.