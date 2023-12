Pünkt­lich zum VGN-Bei­tritt: Neue Funk­ti­on macht Fich­tel­App zur Fahr­plan­aus­kunft für die Hosentasche

Die Funk­tio­nen der Fich­tel­App wer­den zum Jah­res­wech­sel um einen wich­ti­gen Bau­stein erwei­tert. Recht­zei­tig zum Bei­tritt zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) wird das The­ma Mobi­li­tät in die Fich­tel­App inte­griert. Ziel des neu­en Ange­bots ist es, das Fich­tel­ge­bir­ge auch mit nach­hal­ti­gen Ver­kehrs­mit­teln zu erkunden.

Johan­nes Loos aus dem Mobi­li­täts-Team erklärt: „Nut­ze­rin­nen und Nut­zer benö­ti­gen also kei­ne zusätz­li­che App, um sich über die Ange­bo­te des regio­na­len öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs schlau zu machen. Ein Klick auf die bekann­te Fich­tel­App genügt und schon wer­den alle Infos rund um Bus und Bahn im VGN zugäng­lich sein. So kann man sich direkt dar­über infor­mie­ren, wie man von A nach B kommt, wie lan­ge es dau­ert und ob man umstei­gen muss. Ledig­lich das VGN-Ticket muss über den VGN gebucht wer­den, der Weg dort­hin wird den Use­rin­nen und Usern in unse­rer App natür­lich aufgezeigt.“

„Gera­de in Ver­bin­dung mit dem High­ligh­t­ra­dar und unse­ren vie­len Tipps für Aus­flü­ge, Shop­ping­mög­lich­kei­ten oder Ver­an­stal­tun­gen, wer­tet das die Fich­tel­App noch ein­mal auf“, sagt Fran­zis­ka Pöhl­mann aus dem Fich­tel­App-Team. „Unser Ziel ist ja, die App ste­tig zu ver­bes­sern und einen Mehr­wert zu bie­ten. Das The­ma Mobi­li­tät ist uns wich­tig und wir haben des­halb inten­siv dar­an gear­bei­tet es zum Stich­tag 01. Janu­ar 2024 in der App sicht­bar machen zu können.“

Die The­men der Fich­tel­App sind umfas­send. Der Daten­schatz reicht von Sehens­wür­dig­kei­ten, Gastro­no­mie­be­trie­ben, Events bis hin zu Wan­der­rou­ten. Nun wird die­ser um die Aus­kunft, wie all das ohne eige­nes Fahr­zeug erreicht wer­den kann, ange­rei­chert. „Mein Wunsch ist, dass sich die Fich­tel­App zum Ein­gangs­tor zu allen rele­van­ten Infor­ma­tio­nen rund um das Fich­tel­ge­bir­ge ent­wickelt. Und das sowohl für Ein­hei­mi­sche als auch für Besu­che­rin­nen und Besu­cher unse­rer Regi­on“, sagt Land­rat Peter Berek. „Mit dem neu­en Bau­stein nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät kön­nen wir auch unse­re Stra­te­gie hin zum sanf­ten Tou­ris­mus kon­se­quent weiterverfolgen.“

Das ent­spre­chen­de Update ist ab sofort im App Store und im Goog­le Play Store zum Down­load erhältlich.