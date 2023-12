Wolf­gang Scho­berth und Wolf­gang Krebs mit Kul­tur­preis aus­ge­zeich­net – Land­krei­ses Kulm­bach ehrt her­vor­ra­gen­de Reprä­sen­tan­ten, die bei­spiel­haft für die Viel­falt der kul­tu­rel­len Lei­stun­gen ste­hen. Glück­wunsch an die neu­en Kul­tur­preis­trä­ger des Land­krei­ses Kulm­bach! Im Rah­men eines Fest­ak­tes im Kut­schen­haus des Thur­nau­er Schlos­ses sind der Histo­ri­ker Wolf­gang Scho­berth aus Markt­leu­gast und der Inten­dant des Schloss­thea­ters Thur­n­au, Wolf­gang Krebs mit die­ser Ehrung aus­ge­zeich­net worden.

„Kul­tu­rel­le Wer­te, die kul­tu­rel­le Viel­falt und den sich dar­aus erge­ben­den kul­tu­rel­len Reich­tum gilt es zu för­dern, zu erhal­ten und zu pfle­gen“, betont Land­rat Klaus Peter Söll­ner bei der Verleihung.

„Des­halb ist es auch emi­nent wich­tig, die­je­ni­gen, die sich hier enga­gie­ren und ein­brin­gen, die Kul­tur schaf­fen und erhal­ten, die einen „unbe­zahl­ba­ren“ Bei­trag für uns alle lei­sten, her­aus­zu­he­ben und zu wür­di­gen. Wir sind stolz auf die kul­tu­rel­le Viel­falt in unse­rem Landkreis!“

Der Histo­ri­ker Wolf­gang Scho­berth aus Markt­leu­gast ver­fügt über ein gro­ßes histo­ri­sches Wis­sen. Schon wäh­rend sei­ner akti­ven Zeit als Päd­ago­ge am MGF hat er sich auf dem publi­zi­sti­schen Feld enga­giert, über­wie­gend mit histo­ri­schen Arbei­ten zur Zeit­ge­schich­te. Als Histo­ri­ker der 68-er Jah­re sah er sich in der Ver­ant­wor­tung, ein weit­hin unbe­kann­tes – und oft auch ver­dräng­tes und tabui­sier­tes Feld – zu beackern. In umfang­rei­chen wis­sen­schaft­li­chen Auf­sät­zen hat er die NS-Jah­re in Kulm­bach auf­ge­ar­bei­tet. In zahl­rei­chen Vor­trä­gen, Kolum­nen und Fach­bei­trä­gen aber auch in von ihm auf die Bei­ne gestell­ten Aus­stel­lun­gen geht er fun­diert auf sei­ne Hei­mat und die loka­len Vor­gän­ge in die­ser Zeit ein.

„Wolf­gang Scho­berth ist aus der Kul­tur­sze­ne von Stadt und Land­kreis nicht mehr weg­zu­den­ken! Sei­ne Ver­öf­fent­li­chun­gen, sei­ne Vor­trä­ge und Füh­run­gen fin­den wegen der Qua­li­tät und der Bedeu­tung eine gro­ße Reso­nanz bei den inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ge­rin­nen“, lobt Klaus Peter Söll­ner in der Laudatio.

„Mit Wolf­gang Krebs erhält nicht nur der Schau­spie­ler, Regis­seur, Grün­der und Inten­dant des Schloss­thea­ters Thur­n­au, das im ver­gan­ge­nen Jahr sein 10-jäh­ri­ges Jubi­lä­um fei­er­te, den Kul­tur­preis des Land­krei­ses Kulm­bach, Wolf­gang Krebs steht schon sehr viel län­ger auf der Büh­ne“, führt Land­rat Söll­ner beim zwei­ten Preis­trä­ger aus. „Er ist ein Kul­tur­schaf­fen­der und Kul­tur­ge­ben­der, der auf­grund sei­nes viel­fäl­ti­gen Wir­kens, auch außer­halb, aus dem kul­tu­rel­len Leben des Mark­tes Thur­n­au, unse­res Land­krei­ses Kulm­bach nicht mehr weg­zu­den­ken ist. Schon lan­ge bil­det er einen der Anker der Kul­tur­sze­ne Oberfrankens.“

Wolf­gang Krebs, gebür­ti­ger Frank­fur­ter, ent­deck­te in den 80er Jah­ren das Schau­spiel für sich. Die Grund­la­gen dafür leg­te er sehr gewis­sen­haft und absol­vier­te eine Rei­he von Aus­bil­dun­gen im In- und Aus­land. Seit 1986 führ­ten Wolf­gang Krebs Gast­spiel­tour­neen an die renom­mier­ten Thea­ter in zahl­lo­sen Städ­ten Deutsch­lands, in die Schweiz, nach Frank­reich, Spa­ni­en, Bel­gi­en, Hol­land und Israel.

Über 10 Jah­re, von 1989 bis 1999, leb­te und arbei­te­te er in Ita­li­en, wo er Enga­ge­ments in Mai­land, Turin, Raven­na, Nova­ra und Ver­ba­nia hat­te. Auch für die Natur­büh­ne Treb­gast, den Frän­ki­schen Thea­ter­som­mer, den Schau­hau­fen und die Busch­klop­fer in Kulm­bach war er tätig. Auf der Suche nach einem festen Stand­ort für sein eige­nes Thea­ter kam er schließ­lich in den Markt Thur­n­au. Hier fand Wol­fang Krebs sei­ne Wahl­hei­mat und grün­det 2012 das Schloss­thea­ter Thurnau.

„Durch die her­vor­ra­gen­de Regie­ar­beit und sei­ne Pro­fes­sio­na­li­tät als Schau­spie­ler hat es Wolf­gang Krebs geschafft, das Schloss­thea­ter Thur­n­au zu einem festen Bestand­teil des kul­tu­rel­len Lebens im Land­kreis Kulm­bach wer­den zu las­sen“, erläu­tert Söll­ner. „Ihm ist es gelun­gen ein Thea­ter höch­ster Qua­li­tät zu eta­blie­ren, das den­noch „zum Anfas­sen“ ist – das nah­bar ist.“

Musi­ka­lisch umrahmt wur­de der Abend von den Turm­blä­sern des Musik­ver­eins Thurnau.