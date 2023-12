Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unschö­nes Ende des Weihnachtsabends

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend wur­de in der Juden­stra­ße ein 64jähriger Mann mit einer Kopf­ver­let­zung auf der Stra­ße lie­gend vor­ge­fun­den. Sein E‑Bike lag unmit­tel­bar neben ihm. Im Ver­lauf der Auf­nah­me wur­de bekannt, dass der Mann auf dem Unte­ren Kaul­berg stadt­ein­wärts unter­wegs war. Bei der Abbie­gung zur Juden­stra­ße kam er schließ­lich zu Sturz. Der Grund hier­für war schnell gefun­den, der Mann hat­te zu viel Alko­hol getrun­ken. Er muss­te zur ärzt­li­chen Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg ver­bracht werden.

BAM­BERG. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen kam in der Luit­pold­stra­ße ein jun­ger Mann mit sei­nem Audi ins Schleu­dern. Er war von der Innen­stadt kom­mend in Rich­tung Bahn­hof unter­wegs. Hier­bei unter­schätz­te er wohl die Rechts­kur­ve, geriet in die Gegen­spur und kam schließ­lich zwi­schen einem gepark­ten Fahr­zeug und der Fas­sa­de der Bäcke­rei Fuchs zum Ste­hen. Zum Glück wur­de kei­ner der Insas­sen des Audi verletzt.

An dem gepark­ten Fahr­zeug und der Haus­fas­sa­de ent­stand ein Scha­den von etwa 13000 EUR. Bei dem Scha­den am Audi dürf­te es sich um einen wirt­schaft­li­chen Total­scha­den handeln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

In der Zeit des 24.12.23, von 15.00 – 21.30 Uhr, wur­de in Eber­mann­stadt, Pfar­rer-Fröh­lich-Str. 7, ein schwar­zer Pkw, Mar­ke BMW ange­fah­ren. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher fuhr ver­mut­lich beim Aus­par­ken gegen den geschä­dig­ten Pkw, so dass die Fah­rer­tür und der Kot­flü­gel vor­ne rechts beschä­digt wur­den. Durch den Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 5000,- Euro. Wer kann sach­dien­li­che Hin­wei­se geben?

Ver­kehrs­un­fall

Am 23.12.23, gegen 11.00 Uhr, befand sich eine 83jährige Fuß­gän­ge­rin in Eber­mann­stadt, Am Kir­chen­wehr, auf der Stra­ße und unter­hielt sich mit einem hal­ten­den Pkw-Fah­rer. Als ein 42 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer an der Frau vor­bei fuhr, dreh­te sich die­se in dem Moment um, wor­auf es zum Kon­takt zwi­schen der Frau und dem Pkw kam. Die Frau ver­lor dar­auf­hin das Gleich­ge­wicht und stürz­te zu Boden, wobei sie sich leicht an der Hüf­te leicht ver­letz­te. Den Pkw-Fah­rer erwar­tet nun eine Anzeige.

Kenn­zei­chen gestohlen

Wei­ßen­ohe. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in Wei­ßen­ohe, Haupt­stra­ße 27, in der Zeit vom 23.12.23, 13.00 Uhr – 24.12.23, 08.00 Uhr, von einem gepark­ten Pkw, Mar­ke Peu­geot, Typ 307, die bei­den amt­li­chen Kenn­zei­chen FO-MS 429.

Dem Geschä­dig­ten ent­stand durch den Dieb­stahl ein Ent­wen­dungs­scha­den von ca. 80,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sonn­tag­abend über­sah ein 53-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer beim Abbie­gen von der St.-Josef-Straße auf einen Park­platz eine in glei­cher Rich­tung auf dem Geh­weg lau­fen­de 19-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin. Trotz Voll­brem­sung streif­te er die jun­ge Dame noch mit sei­nem Kot­flü­gel, so dass sie stürz­te und sich eine leich­te Bein­ver­let­zung zuzog. Der hin­zu­ge­ru­fe­ne Ret­tungs­dienst brach­te die Ver­letz­te vor­sorg­lich zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kran­ken­haus. Sach­scha­den ent­stand keiner.

Forch­heim. An der Kreu­zung Bir­ken­fel­d­er­stra­ße Ecke Gebsat­tel­stra­ße miss­ach­te­te am Sonn­tag­abend ein 23-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer das dor­ti­ge Stopp­schild, so dass er im Kreu­zungs­be­reich mit einem 21-jäh­ri­gen Maz­da-Fah­rer kol­li­dier­te. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand an bei­den Autos Total­scha­den, wes­halb sie durch den Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den muss­ten. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt, sein Unfall­geg­ner erlitt aller­dings leich­te Ver­let­zun­gen. Der Gesamt­scha­den wur­de mit ca. 11000.- Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

- Fehl­an­zei­ge -