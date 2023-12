Die Qua­li­tät der eige­nen Jugend­ar­beit ist eine wich­ti­ge Säu­le zu einer nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung der Ame­ri­can Foot­ball Abtei­lung beim ASV Her­zo­gen­au­rach e.V.. Mit der früh­zei­ti­gen Grün­dung einer Flag Foot­ball Mann­schaft im Sep­tem­ber 2019 wur­de der Grund­stein für den Weg, eige­ne Talen­te in der Jugend zu ent­wickeln und durch die ver­schie­de­nen Jugend­mann­schaf­ten bis in die Seni­ors Mann­schaft zu brin­gen. Mit dem Auf­bau einer U11, U13 und U16 Mann­schaft kann bereits ab 8 Jah­ren bei den Rhi­nos Foot­ball gespielt wer­den und nun soll die letz­te Lücke zu den Her­ren mit einer U19 Tack­le Mann­schaft geschlos­sen wer­den. Hier kön­nen Jugend­li­che ab 16 Jah­ren den Sport von Grund auf erler­nen und sich auf den Über­tritt in die Seni­ors Mann­schaft vorbereiten.

Bereits in den ver­gan­ge­nen bei­den Sea­sons wur­de bei den Rhi­nos im U19 Bereich die kon­takt­lo­se Vari­an­te Flag Foot­ball gespielt. Nun ergibt sich der glück­li­che Zufall, dass eini­ge Spie­ler aus der U16 die Alters­gren­ze über­schrei­ten und somit ohne die Schaf­fung einer U19 kei­ne Per­spek­ti­ve mehr hät­ten. So kommt die Grün­dung der U19 Tack­le Mann­schaft zum rich­ti­gen Zeit­punkt. Auch gibt es im Umkreis kaum Ange­bo­te für Jugend­li­che im Alter zwi­schen 16 und 19 Jah­ren, in ihrer Alters­klas­se Ame­ri­can Foot­ball in der Tack­le Vari­an­te zu spielen.

Im ersten Schritt des Auf­baus wird es ab Dezem­ber meh­re­re Pro­be­trai­nings am Don­ners­tag von 17:15 – 18:45 Uhr in der Hal­le an der Carl-Platz Schu­le geben. Die­se Trai­nings fin­den unter der Anlei­tung der Coa­ches der Rhi­nos satt. Im zwei­ten Schritt soll die Mann­schaft dann über das kom­men­de Jahr auf­ge­baut wer­den bevor je nach Rost­er­stär­ke eine Ent­schei­dung zum Spiel­mo­dus getrof­fen wird. Hier bie­tet sich als Ein­stieg im kom­men­den Jahr die Vari­an­te 6er Tack­le an. In der Sai­son 2025 soll dann im Ide­al­fall der Ein­stieg in den 9er Tack­le Liga­be­trieb geschafft wer­den. Das lang­fri­sti­ge Ziel muss ganz klar der Auf­bau einer 11er Tack­le Mann­schaft in Her­zo­gen­au­rach sein.

Im Janu­ar und März 2024 wird es zwei gro­ße öffent­li­che Try­outs geben, bei denen Inter­es­sen­ten aus Her­zo­gen­au­rach und Umge­bung den Sport ken­nen­ler­nen und sich vom Pro­gramm der Rhi­nos über­zeu­gen kön­nen. Das erste Try­out fin­det dabei am Sams­tag, den 20.01.24 von 10:00 – 14:00 Uhr in der Hal­le an der Carl-Platz Schu­le Her­zo­gen­au­rach statt und für das zwei­te Try­out im März hof­fen die Nas­hör­ner dar­auf, bereits das Trai­nings­feld beim ASV Her­zo­gen­au­rach e.V. nut­zen zu kön­nen. Gesucht wer­den ins­be­son­de­re Spie­ler aus den Jahr­gän­gen 2005 – 2008.

Neben der Suche nach Spie­lern hat auch die Suche nach Coa­ches für die Ver­ant­wort­li­chen der Rhi­nos eine hohe Prio­ri­tät. Gera­de in der Jugend ist es wich­tig, qua­li­fi­zier­te Coa­ches zu haben, die die Jugend­li­chen bei den ersten Schrit­ten im Tack­le Foot­ball von vor­ne her­ein die rich­ti­gen Tech­ni­ken bei­brin­gen. Daher freu­en sich die Her­zo Rhi­nos über jede Bewer­bung von Coa­ches, die bereit sind gemein­sam mit der Abtei­lung den näch­sten Schritt in der Ent­wick­lung hin zu einem durch­ge­hen­den Pro­gramm zu gehen.

Anmel­dun­gen zu einem Pro­be­trai­ning oder Bewer­bun­gen als Coach bei den Rhi­nos sind jeder­zeit über das Kon­takt­for­mu­lar auf der Web­site oder per Mail an info@​herzo-​rhinos.​de möglich.