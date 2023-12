IHK Ober­fran­ken: Kurz­fri­stig inno­va­ti­ve, unbü­ro­kra­ti­sche und nach­hal­ti­ge Ansät­ze erforderlich

Der Wirt­schafts­raum Ober­fran­ken ist zuletzt in schwie­ri­ges Fahr­was­ser gera­ten, so Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, in sei­nem Resü­mee zur Wirt­schafts­ent­wick­lung 2023. Vor der Zukunft ist ihm nicht ban­ge, wenn alle gemein­sam an einem Strang ziehen.

„Wenn ich einen Blick auf die Lang­fristent­wick­lung der ober­frän­ki­schen Wirt­schaft wer­fe, könn­te ich mich eigent­lich zufrie­den zurück­leh­nen“, zeigt sich der Prä­si­dent der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth zuver­sicht­lich. Die Zahl der sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten ist in Ober­fran­ken seit 2005 um knapp 85.300 oder 24 Pro­zent auf den neu­en Rekord­wert von 443.968 gestie­gen. Gleich­zei­tig ist die Arbeits­lo­sen­quo­te von 9,1 auf 3,7 Pro­zent gesun­ken (jeweils November).

Gemes­sen an sei­ner Beschäf­tig­ten­zahl wer­den in Ober­fran­ken außer­dem dop­pelt so vie­le Paten­te ent­wickelt, wie im Rest Deutsch­lands. Außer­dem ver­zeich­net die Regi­on erneut weit über­durch­schnitt­lich vie­le Bun­des­be­ste bei der Ausbildung.

Ein Blick auf den IHK-Kon­junk­tur­kli­ma­in­dex zeigt aber, dass es auch eine ande­re Sei­te gibt neben der her­vor­ra­gen­den Ent­wick­lung der ver­gan­ge­nen Jah­re: Der Index stürz­te zuletzt von 109 auf 91 Punk­te regel­recht ab. Waas­ner: „Struk­tu­rel­le Her­aus­for­de­run­gen und schlech­te Kon­junk­tur­da­ten ver­stär­ken sich gegenseitig.“

Ein­schrän­kun­gen wegen Coro­na, unter­bro­che­ne Lie­fer­ket­ten und explo­die­ren­de Ener­gie­ko­sten haben ihre Spu­ren hin­ter­las­sen. „Dazu kom­men ein immer stär­ker spür­ba­rer Arbeits­kräf­te­man­gel, die Her­aus­for­de­run­gen der Trans­for­ma­ti­on gera­de bei den Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rern und vor allem die zuneh­mend über­bor­den­de Büro­kra­tie“, so Dr. Waas­ner. „Kein Wun­der, dass vie­le Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer tief ver­un­si­chert sind.“

Dr. Waas­ner: „Frust von Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern immer öfter greifbar“

Deutsch­land ver­liert zuse­hends sei­ne inter­na­tio­na­le Wett­be­werbs­fä­hig­keit. Waas­ner: „Die Digi­ta­li­sie­rung kommt nicht vor­an, die Dau­er von Pla­nun­gen und Geneh­mi­gun­gen wird längst nicht mehr in Mona­ten, son­dern in Jah­ren gemes­sen.“ Zum Jah­res­wech­sel sin­ke die Wett­be­werbs­fä­hig­keit erneut, wenn Netz­ent­gel­te und CO2-Abga­be spür­bar steigen.

„Kon­tra­pro­duk­tiv ist auch die feh­len­de Pla­nungs­si­cher­heit, einst­mals eine aus­ge­präg­te Stär­ke des Wirt­schafts­stand­or­tes Deutsch­land“, macht Dr. Waas­ner deut­lich. „Wenn Unter­neh­men inve­stie­ren wol­len, aber wegen ver­schie­den­ster Hemm­nis­se nicht kön­nen, wer­den auch gesell­schaft­li­che Pro­jek­te wie die Ener­gie­wen­de nicht vor­an kommen.“

Der Frust vie­ler Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer sei regel­recht greif­bar. Nicht über­ra­schend für den IHK-Prä­si­den­ten, schließ­lich hät­ten sie sich selb­stän­dig gemacht, um etwas zu unter­neh­men, etwas zu ent­wickeln und vor­an­zu­brin­gen. Dr. Waas­ner: „Statt­des­sen schla­gen sie sich immer mehr mit nicht zeit­ge­mä­ßer Infra­struk­tur und vor allem büro­kra­ti­schen Hemm­nis­sen herum.“

Kopf nicht in den Sand stecken!

Wir müs­sen uns wie­der auf unse­re Stär­ken besin­nen. „Auf der Haben­sei­te ste­hen – gera­de auch in Ober­fran­ken – ein star­ker Mit­tel­stand, eine aus­ge­präg­te Inno­va­ti­ons­stär­ke und eine hohe Export­ori­en­tie­rung“, so Dr. Waas­ner. „Aber allein schafft das die Wirt­schaft nicht. Wir brau­chen die Unter­stüt­zung von Staat und Ver­wal­tung, kei­nen Gegen­wind.“ Erste Maß­nah­men wur­den auf den Weg gebracht, etwa die Beschleu­ni­gung von Pla­nungs- und Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren im Ver­kehrs­be­reich. Dr. Waas­ner: „Ähn­li­che Ansät­ze und Maß­nah­men brau­chen wir drin­gend auch an ande­ren Stellen.“

Wirt­schafts­stand­ort zu alter Stär­ke zurückführen

„Gelingt uns das, bin ich zuver­sicht­lich, was die Zukunft des Wirt­schafts­stand­or­tes Ober­fran­ken angeht“, macht Dr. Waas­ner deut­lich. Dazu sei es aber not­wen­dig, die Viel­zahl der Her­aus­for­de­run­gen zeit­nah und auch unkon­ven­tio­nell anzu­packen. „Wir als IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth brin­gen vor Ort und über die IHK-Orga­ni­sa­ti­on auf Bun­des­ebe­ne ger­ne unse­re Exper­ti­se mit ein. Das geball­te Wis­sen unse­rer Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer wird etwa auf Gesetz­ge­bungs­sei­te noch viel zu wenig genutzt. Ich bin mir sicher, dass wir gemein­sam den Stand­ort Deutsch­land und damit auch Ober­fran­ken wie­der zu alter Stär­ke füh­ren können.“