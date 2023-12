High­speed-Inter­net vom loka­len Anbieter

Zuver­läs­si­ges, schnel­les Inter­net ist heu­te für jedes Unter­neh­men und auch für jede Behör­de uner­läss­lich. Das Land­rats­amt Wun­sie­del setzt bereits seit lan­ger Zeit auf das Glas­fa­ser­netz des loka­len Ener­gie­ver­sor­gers SWW Wun­sie­del GmbH – und das soll auch in Zukunft so blei­ben. Kürz­lich wur­de der Ver­trag sowohl für Tele­fo­nie als auch für die Anbin­dung ans Inter­net erneu­ert. „Wir freu­en uns nach zehn Jah­ren sehr guter Zusam­men­ar­beit dar­über, die­se nun fort­set­zen zu kön­nen“, so Land­rat Peter Berek.

Genau­so sieht das Mar­co Kras­ser, Geschäfts­füh­rer der SWW Wun­sie­del GmbH. Das Geschäfts­feld Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on habe im Lau­fe der Jah­re an Bedeu­tung gewon­nen und das Unter­neh­men sehe die Ver­sor­gung mit High­speed-Inter­net als eben­so wich­tig an wie die mit Strom, Gas, Wär­me und Was­ser. Das Land­rats­amt sei ein wich­ti­ger Kun­de, der exem­pla­risch für die gegen­sei­ti­ge Unter­stüt­zung von Stadt und Land­kreis ste­he, so Kras­ser. „Das klappt bei uns seit jeher her­vor­ra­gend und ist einer der Grün­de, der unse­re Regi­on so stark macht.“

Wal­ter Zim­met, Fach­grup­pen­lei­ter IT im Land­rats­amt, hebt die Zuver­läs­sig­keit, Fle­xi­bi­li­tät und fai­ren Kon­di­tio­nen der SWW in Sachen Tele­fo­nie und Inter­net her­vor: „Auch unse­re Außen­stel­len sind über das Netz der SWW ange­schlos­sen. Wir bekom­men alles aus einer Hand und brau­chen kei­nen zwei­ten Anbie­ter.“ Bei Fra­gen oder Wün­schen sei jeder­zeit ein kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner der SWW ver­füg­bar – ob tele­fo­nisch oder per­sön­lich. „Das ist ein gro­ßer Vor­teil im Ver­gleich mit über­re­gio­na­len Pro­vi­dern“, betont Zim­met. Inter­net über Glas­fa­ser sei für die Beschleu­ni­gung aller Abläu­fe heu­te unverzichtbar.

Das Glas­fa­ser­netz der SWW wird seit 2011 kon­ti­nu­ier­lich aus­ge­baut und noch bestehen­de Lücken sol­len nach und nach geschlos­sen wer­den. Die Erschlie­ßung wei­te­rer Gebie­te im Rah­men der Giga­bi­t­richt­li­nie ist bereits geplant, die dafür mög­li­chen För­der­mit­tel des Frei­staats Bay­ern wur­den bean­tragt. In den kom­men­den zwei Jah­ren sol­len dann wei­te­re 450 Haus­hal­te die Mög­lich­keit haben, schnel­les Inter­net über die SWW Wun­sie­del zu nut­zen. Die ent­spre­chen­den Pro­duk­te kön­nen dann über WUN­con­nect bezo­gen werden.

Über die SWW Wun­sie­del GmbH

Die SWW Wun­sie­del GmbH ist eine Toch­ter der Stadt Wun­sie­del. Zu den Geschäfts­fel­dern gehö­ren die Strom‑, Gas‑, Was­ser- und Wär­me­ver­sor­gung sowie die Spar­te Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on. Das Unter­neh­men hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ener­gie­zu­kunft aktiv zu gestal­ten. Die dafür ent­wickel­ten Stra­te­gien wer­den als WUN­sied­ler Weg bezeichnet.