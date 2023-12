Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Taschen und Rück­säcke vollgestopft

BAM­BERG. Drei Fla­schen Vod­ka im Wert von 24 Euro steck­te am Don­ners­tag­vor­mittg ein 30-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ den Laden, ohne den Alko­hol zu bezah­len. Aller­dings wur­de er dabei von einem Mit­ar­bei­ter des Geschäfts beob­ach­tet. Die­ser rief die Polizei.

Am Nach­mit­tag steck­te ein 21-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße Nah­rungs­mit­tel im Wert von 35 Euro eben­falls in sei­nen Ruck­sack. Auch er wur­de dabei beob­ach­tet und der Poli­zei übergeben.

Am Abend stahl eine stark betrun­ke­ne 34-Jäh­ri­ge in einem Super­markt in Gau­stadt Lebens­mit­tel im Wert von 5,40 Euro. Sie hat­te 1,74 Promille.

Ama­zon-Päck­chen geöff­net und Inhalt entwendet

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem Haus­flur in der Rosa-Kempf-Stra­ße den Inhalt eines Ama­zon-Pake­tes im Wert von 50 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag reich­te eine Stun­de aus, um ein grau­es, unver­sperr­tes Damen­rad am Bam­ber­ger Bahn­hof zu ent­wen­den. Das Fahr­rad im Wert von 1.000 Euro wur­de dort zwi­schen 14 Uhr und 15 Uhr gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mer­ce­des prallt gegen Straßenlaterne

Bam­berg. Frei­tag­früh gegen 1:45 Uhr befuhr ein 32-Jäh­ri­ger mit sei­nem Mer­ce­des den Ber­li­ner Ring in Rich­tung Hall­stadt. Dort kam er rechts von der Fahr­bahn ab und fuhr gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne, wel­che durch den Auf­prall aus dem Fun­da­ment geris­sen wur­de. Den ein­tref­fen­den Poli­zei­be­am­ten war der Grund des Unfalls schnell klar. Der 33-Jäh­ri­ge hat­te zuvor zuviel Alko­hol getankt. Er hat­te einen Pro­mil­le­wert von 1,56. Der Sach­scha­den an der Later­ne und sei­nem Fahr­zeug wird auf 60.000 Euro geschätzt.

BMW kam erst am Baum zum Stehen

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend gegen 21:55 Uhr befuhr ein 23-Jäh­ri­ger mit sei­nem BMW die Stra­ße Im Kapel­len­schlag und woll­te nach links in die Pödel­dor­fer Stra­ße abbie­gen. Weil er sei­nen BMW auf der regen­nas­sen Stra­ße zu stark beschleu­nig­te ver­lor er die Kon­trol­le dar­über und schlit­ter­te über den Kreu­zungs­be­reich. Nach der Kreu­zung kam das Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab und prall­te dort gegen einen Baum. In dem Auto waren neben dem Fah­rer noch drei Insas­sen. Der Fah­rer und zwei Insas­sen ver­letz­ten sich bei dem Unfall leicht. Ein wei­te­rer Bei­fah­rer, wel­cher nicht ange­schnallt war, ver­letz­te sich schwer und muss­te zur ärzt­li­chen Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht wer­den. Der Sach­scha­den an dem Pkw beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Zeu­gen zu Unfall­fluch­ten gesucht

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­früh wur­de ein in der Vil­lach­stra­ße abge­stell­ter VW-Golf am lin­ken hin­te­ren Heck ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Don­ners­tag zwi­schen 11 Uhr und 14:30 Uhr wur­de ein roter Maz­da ent­we­der auf dem OBI-Park­platz oder dem Park­platz des Mix-Mark­tes ange­fah­ren und die Bei­fah­rer­tü­re beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich auch hier, ohne sich um den Scha­den in Höhe von 3.500 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se zu den Unfall­fluch­ten nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BAU­NACH. Unbe­kann­te lie­ßen aus einer Wild­ka­me­ra, die in einem Wald­stück in der Ver­län­ge­rung des Kut­scher­we­ges ange­bracht ist, die SD-Kar­te mitgehen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

TROS­DORF. Sechs Weih­nachts­bäu­me im Gesamt­wert von etwa 240 Euro ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus dem umzäun­ten Christ­baum-Ver­kaufs­are­al in der Indu­strie­stra­ße. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen Mitt­woch, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beim Ver­la­den der Bäu­me beob­ach­tet. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STA­DEL­HO­FEN. Etwa 20.000 Euro Sach­scha­den ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 05.30 Uhr, ereig­ne­te. Von Sta­del­ho­fen kom­mend woll­te eine 55-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin nach links auf die A 73 auf­fah­ren. Dabei über­sah sie den vor­fahrts­be­rech­tig­ten ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, BMW, eines 23-Jäh­ri­gen. Im Kreu­zungs­be­reich prall­ten die Fahr­zeu­ge zusam­men. Die bei­den nicht mehr fahr­be­rei­ten Unfall­fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

HALL­STADT. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 20.000 Euro Blech­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 8.30 Uhr, ereig­ne­te. Kurz vor der Kreu­zung zur Max-Bro­se-Stra­ße über­sah ein 65-jäh­ri­ger Dacia-Fah­rer einen ver­kehrs­be­dingt war­ten­den Pkw, Seat Aro­na, und fuhr unge­bremst auf das Heck auf. Durch den Anstoß erlitt die 56-jäh­ri­ge Fah­re­rin leich­te Arm- und Bein­ver­let­zun­gen. Durch den Ret­tungs­dienst wur­de die Ver­letz­te zum Arzt gebracht. Die Stra­ßen­mei­ste­rei war zum Abbin­den von aus­ge­lau­fe­nen Betriebs­flüs­sig­kei­ten an der Unfall­stel­le. Abschlepp­un­ter­neh­men hol­ten die beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge ab.

STEPP­ACH. Durch den Ret­tungs­dienst muss­te am Don­ners­tag­mor­gen, 7.30 Uhr, eine 61-jäh­ri­ge Frau nach einem Ver­kehrs­un­fall mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Aus Unacht­sam­keit über­fuhr die Opel-Fah­re­rin kurz vor dem Kreis­ver­kehr die Mit­tel­in­sel samt Ver­kehrs­zei­chen. Anschlie­ßend prall­te das Fahr­zeug noch gegen einen Licht­mast. Beim Unfall ent­stand ein Gesamt­scha­den von etwa 8.200 Euro. Das Fahr­zeug mit erheb­li­chem Front­scha­den wur­de abgeschleppt.

LIT­ZEN­DORF. Auf­grund des star­ken Stur­mes kipp­te am Don­ners­tag­abend, kurz nach 22 Uhr, ein am rech­ten Fahr­bahn­rand ste­hen­der Baum auf der Staats­stra­ße in Rich­tung Lit­zen­dorf um und traf einen vor­bei­fah­ren­den Pkw am Kot­flü­gel. Der 59-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer kam mit dem Schrecken davon. Eine nach­fol­gen­de Auto­fah­re­rin konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und über­fuhr den auf der Stra­ße lie­gen­den Baum­stamm. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Scha­den von ins­ge­samt ca. 2.500 Euro.

Die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren aus Scham­mels­dorf und Pödel­dorf waren mit ca. 15 Ein­satz­kräf­ten zur Besei­ti­gung des Bau­mes vor Ort und rei­nig­ten die Fahrbahn.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Nach­träg­lich wur­de bei der Poli­zei Bam­berg-Land eine Unfall­flucht zur Anzei­ge gebracht. Bereits am Frei­tag, 8. Dezem­ber, stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen den rech­ten vor­de­ren Kot­flü­gel sowie die Stoß­stan­ge eines gel­ben Pkw, Opel Adam. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 3.000 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Als Unfall­or­te kom­men die Park­plät­ze des EDE­KA-Mark­tes in Hall­stadt oder des Schlacht­ho­fes in Bam­berg infrage.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Die Feu­er­wehr Hall­stadt muss­te am Don­ners­tag­mit­tag aus­rücken, nach­dem star­ke Rauch­ent­wick­lung aus dem Kel­ler-/Erd­ge­schoss eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße gemel­det wur­de und auch ein Rauch­warn­mel­der anschlug. Die Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te lösch­ten in der Kel­ler­woh­nung einen Topf mit ver­brann­tem Koch­gut ab. Die­sen hat­te ein 68-Jäh­ri­ger auf dem Herd ver­ges­sen, bevor er die Woh­nung ver­ließ. Durch den raschen Ein­satz ent­stand ledig­lich gerin­ger Sach­scha­den am Topf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt. Ein ‚dicker Fisch‘ ging der Poli­zei Eber­mann­stadt am Frei­tag­mor­gen ins Netz. Ein mit inter­na­tio­na­lem Haft­be­fehl gesuch­ter Ser­be wur­de mit Spe­zi­al­kräf­ten fest­ge­nom­men und dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt, der den Haft­be­fehl bestä­tig­te. Nun sitzt der Ser­be in der Justiz­voll­zugs­an­stalt Bam­berg in Auslieferungshaft.

Auf die Spur des 33-jäh­ri­gen Man­nes kamen im Herbst die­ses Jah­res Beam­te des Bun­des­kri­mi­nal­am­tes, der nach sei­ner Ver­ur­tei­lung des Hohen Gerichts in Bel­grad seit Febru­ar 2019 auf der Flucht war. Er hat­te eine knapp 5‑jährige Haft­stra­fe wegen diver­ser Dro­gen­de­lik­te zu ver­bü­ßen, war aber seit­dem unter­ge­taucht. In akri­bi­scher Klein­ar­beit spür­ten Spe­zia­li­sten den Flüch­ti­gen in der Frän­ki­schen Schweiz auf. Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt sowie eine zivi­le Ein­satz­grup­pe aus Bam­berg obser­vier­ten in der Fol­ge­zeit den Ser­ben und konn­ten ihn letzt­end­lich in Eber­mann­stadt in einem Anwe­sen loka­li­sie­ren. Am Frei­tag­mor­gen dran­gen unter Feder­füh­rung der Poli­zei Eber­mann­stadt Spe­zi­al­kräf­te des Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­stes Bam­berg in das Haus ein und stürm­ten die Woh­nung, in der sich der Gesuch­te befand. Er ließ sich wider­stands­los fest­neh­men. Noch am glei­chen Tag wur­de er einem Rich­ter vor­ge­führt, der den bestehen­den inter­na­tio­na­len Haft­be­fehl auf­recht­erhielt. Nun befin­det er sich in der JVA Bam­berg und war­tet auf die Über­stel­lung nach Serbien.

Grä­fen­berg. Nach­dem die Poli­zei­strei­fe Don­ners­tag­nacht zu einer Strei­tig­keit in die Kas­ber­ger Stra­ße geru­fen wur­de, nah­men die Beam­ten in der Woh­nung eines Streit­hahns inten­si­ven Rausch­gift­ge­ruch wahr. Bei der Nach­schau konn­ten bei dem 34-jäh­ri­gen Mann meh­re­re Gramm Mari­hua­na und Rausch­gif­tu­ten­si­li­en vor­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Er wird wegen Besit­zes von Betäu­bungs­mit­tel zur Anzei­ge gebracht.

Kirch­eh­ren­bach. Am Don­ners­tag gegen 12.30 Uhr ereig­ne­te sich auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Kirch­eh­ren­bach und Wei­lers­bach ein ‚Spie­gel­klat­scher‘ im Begeg­nungs­ver­kehr mit einem Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro.

Ein 29-jäh­ri­ger Fah­rer fuhr zu dem Zeit­punkt mit sei­nem Lkw in Rich­tung Wei­lers­bach. Ihm kam ein 38-jäh­ri­ger Bus­fah­rer mit sei­nem Omni­bus ent­ge­gen. Etwa auf Höhe der Wie­sent streif­ten sich die bei­den lin­ken Außen­spie­gel und gin­gen zu Bruch. Bei der Unfall­auf­nah­me gaben bei­de Fah­rer uni­so­no an, äußerst rechts gefah­ren zu sein. Nun sucht die Poli­zei Zeu­gen, die den Streif­vor­gang bei­der Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Herolds­bach. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 38-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin die Wein­berg­stra­ße und bog in eine dor­ti­ge Stich­stra­ße ein. Hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß mit einer 81-jäh­ri­gen Fuß­gän­ge­rin, die dar­auf­hin zu Sturz kam. Die Senio­rin wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen, u.a. meh­re­re Frak­tu­ren, ins Kli­ni­kum ver­bracht, Lebens­ge­fahr bestand jedoch nicht. Die Klä­rung des genau­en Unfall­her­gangs ist nun Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen. Hier­zu ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft die Sicher­stel­lung des Pkw an.

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­vor­mit­tag beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den gepark­ten Pkw eines 59-Jäh­ri­gen indem er die Heck­klap­pe mit­tels eines spit­zen Gegen­stan­des ver­kratz­te. Am grau­en Ford, der auf einem Pri­vat­park­platz in der Mero­win­ger­stra­ße stand, ent­stand hier­durch ein Scha­den in Höhe von etwa 500.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag stell­ten meh­re­re Zeu­gen einen Pkw fest, der in Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war. Als die ver­stän­dig­ten Beam­ten das Fahr­zeug am Joseph-Otto-Platz einer Kon­trol­le unter­zo­gen, konn­te der Grund für die Fahr­wei­se schnell aus­ge­macht wer­den. Beim 55-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer wur­de zunächst Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men, ein Alko­test ergab einen Wert von 1,84 Pro­mil­le. Die Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me, die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt sowie die Ein­lei­tung eines Straf­ver­fah­rens auf Grund der Trun­ken­heit im Ver­kehr waren die Fol­gen für den 55-Jährigen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Peu­geot ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 18:45 bis Don­ners­tag, 17:30 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen wei­ßen Peu­geot, der zu die­ser Zeit am Stra­ßen­rand der Jahn­stra­ße geparkt war. An dem Peu­geot wur­de die lin­ke Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt und sowie der lin­ke Außen­spie­gel umge­knickt. Der Sach­scha­den wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Wohn­an­hän­ger ange­fah­ren – Ver­ur­sa­cher gesucht

EBENS­FELD / LKR. LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum zwi­schen Sams­tag, 08:00 bis Mitt­woch, 18:00 Uhr wur­de ein in der Kirch­lei­te gepark­ter wei­ßer Wohn­an­hän­ger ange­fah­ren. Hier wur­de von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer die Deich­sel des Anhän­gers ange­fah­ren und dabei ver­bo­gen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/2223–0 entgegen.

Weih­nachts­ge­schenk gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter eine Tüte mit Weih­nachts­ge­schen­ken, wel­che zur Tat­zeit im Haus­flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Königs­ber­ger Stra­ße abge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­schä­den beträgt rund 70 Euro.

Scha­dens­träch­ti­ger Abbiegeunfall

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 07:15 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall mit erheb­li­chem Sach­scha­den. Eine 35-jäh­ri­ge befuhr mit ihrem Pkw die Bischof‑v.-Dinkel-Straße und woll­te nach rechts in die St2197 ein­bie­gen. Gleich­zei­tig war eine 32-jäh­ri­ge Frau auf der St2197 stadt­ein­wärts unter­wegs. An der Kreu­zung kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge, wodurch bei­de Pkws so stark beschä­digt wur­den, dass sie nicht mehr fahr­be­reit waren und abge­schleppt wer­den muss­ten. Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Unfall­be­tei­lig­ten unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 10.000 Euro.