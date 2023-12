Hohe Ver­dien­ste um die Sek­ti­on – Alpen­ver­ein zeich­net lang­jäh­ri­ge und ver­dien­te Mit­glie­der aus

Unter gro­ßem Zuspruch hielt der Alpen­ver­ein Forch­heim sei­nen Sek­ti­ons­abend mit Ehrun­gen und Aus­zeich­nung lang­jäh­ri­ger Mit­glied­schaf­ten sowie beson­de­rer Ver­dien­ste um die Sek­ti­on ab. Gute Stim­mung herrsch­te im Saal des Pila­tus­hof Hau­sen, als Vor­sit­zen­der Ulrich Schürr den Abend mit einer kur­zen Begrü­ßung eröffnete.

Die vie­len Mit­glie­der, die über Jahr­zehn­te dem Alpen­ver­ein treu zur Sei­te gestan­den sind, ver­die­nen Respekt und Aner­ken­nung. Die­se Hal­tung und Lei­stung wür­dig­te der DAV-Vor­sit­zen­de Ulrich Schürr in sei­nen ein­lei­ten­den Wor­ten und sprach den Dank der Sek­ti­on aus. „Der Alpen­ver­ein ist für Euch ein Stück Hei­mat“. Vie­le Jubi­la­re haben über außer­or­dent­lich lan­ge Zeit­räu­me, bis zu 50 Jah­re bzw. 60 Jah­re, der Alpen­ver­eins­sek­ti­on Forch­heim die Treue gehal­ten und teil­wei­se sich auch über lan­ge Jah­re und Jahr­zehn­te ehren­amt­lich in das Ver­eins­le­ben unse­rer Sek­ti­on ein­ge­bracht. „Ihr habt viel für den Ver­ein gelei­stet, viel gege­ben, aber auch Beson­de­res zurück bekom­men“, so Schürr.

Die Sek­ti­on hat­te zahl­rei­che beson­ders ver­dien­strei­che Mit­glie­der aus­zu­zeich­nen. Für 25 Jah­re Mit­glied­schaft wur­den Adam Hör­ner und Andi Frank geehrt. Bei­de haben sich über Jah­re in der Lei­tung der Berg­stei­ger­grup­pe der Sek­ti­on enga­giert. Vie­le Berg­stei­ger haben sie ins­be­son­de­re für das Hoch­tou­ren­ge­hen begei­stert und die bis heu­te akti­ve Berg­stei­ger­grup­pe über vie­le Jah­re auf­ge­baut. Dafür dank­te die Sek­ti­on sehr herz­lich. Eben­so für 25 Jah­re Mit­glied­schaft wur­de Chri­sto­pher Rose, der Betreu­er des Forch­hei­mer Wegs in Rop­pen geehrt. Nicht nur für sein ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment zur Pfle­ge des Weges, son­dern auch für außer­or­dent­li­che berg­stei­ge­ri­sche Lei­stun­gen wur­de er ausgezeichnet.

Für beacht­li­che 40 Jah­re Mit­glied­schaft geehrt wur­den Chri­sti­an Blei­le, Hil­trud Schürr und Josef Schmitt. Ihre Namen sind in viel­fäl­ti­ger Wei­se und auf­grund sehr inni­ger Ver­bun­den­heit mit der DAV Sek­ti­on Forch­heim ver­knüpft. Über Jahr­zehn­te beglei­ten sie den Ver­ein mitt­ler­wei­le auf sei­nen Wegen.

Für stol­ze 50 Jah­re Mit­glied­schaft konn­te Vor­sit­zen­der Schürr einen der her­aus­ra­gen­den Aus­bil­der der Sek­ti­on, Hel­mut Sent­ner, aus­zeich­nen. Seit Jahr­zehn­ten ist Hel­mut Sent­ner ins­be­son­de­re im Bereich des Ski­tou­ren­ge­hens ein Aus­hän­ge­schild des Ver­eins. Eben­falls für 50 Jah­re geehrt wur­de Edu­ard Nöth. Er erwarb sich hohe Ver­dien­ste um die Sek­ti­on, vor allem bei der Begrün­dung der Part­ner­schaft mit Rop­pen und dem läng­jäh­ri­gen Ver­eins­heim der Sek­ti­on im Krot­ten­tal. Ein wei­te­res „Urge­stein“ der Sek­ti­on wur­de für sei­ne 50 jäh­ri­ge Treue und Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit geehrt in Per­son von Her­bert Dipp­a­cher. Er war jah­re­lan­ger Betreu­er des Forch­hei­mer Wegs und ist der Sek­ti­on bis heu­te inten­siv ver­bun­den. Die Sek­ti­on dank­te auch ihm für sein bemer­kens­wer­tes ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment. Den Rei­gen der Jubi­la­re für 50 Jah­re kom­plet­tier­ten Dr. Joa­chim Spitz­ner und Sieg­fried Lan­gen­buch. Den Glanz­punkt des Ehrungs­abends bil­de­te die Aus­zeich­nung des Ehren­vor­sit­zen­den der Sek­ti­on Han­sot­to Neu­bau­er für stol­ze 60 Jah­re Mit­glied­schaft im Alpen­ver­ein Forch­heim. Er wur­de an dem Abend auch für sein Lebens­werk im Deut­schen Alpen­ver­ein geehrt. Vor­sit­zen­der Ulrich Schürr wür­dig­te die her­aus­ra­gen­den Ver­dien­ste von Han­sot­to Neu­bau­er in einer aus­führ­li­chen Laudatio.

„Dein Name ist wie kein ande­rer über Jahr­zehn­te mit dem Alpen­ver­ein Forch­heim ver­bun­den gewe­sen, der Alpen­ver­ein war Dir stets eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit“, so Schürr. Neben sei­nem 18-jäh­ri­gen Enga­ge­ment als erster Vor­sit­zen­der und 10-jäh­ri­ger Tätig­keit als zwei­ter Vor­sit­zen­der war Neu­bau­er auch im Haupt­aus­schuss des Deut­schen Alpen­ver­eins tätig. Auch für sein gro­ßes Enga­ge­ment im Natur­schutz wur­de er mit zahl­rei­chen Prei­en und Aus­zeich­nun­gen geehrt. Am Ende gab es ste­hen­den Applaus.

Ins­ge­samt über 50 Jubi­la­re konn­te die Alpen­ver­eins-Sek­ti­on Forch­heim in die­sem Jahr ehren und aus­zeich­nen. Mit einem ereig­nis­rei­chen Aus­blick auf das aktu­el­le Ver­eins­jahr konn­te Vor­sit­zen­der Schürr den Abend beschließen.

Ehrun­gen im Einzelnen:

25 Jah­re:

Chri­sti­an Seu­berth, San­dra Mai­er, Bri­git­te Fuchs, Her­bert Fuchs, Anna-Eli­sa­beth Klauß­ner, Harald Kin­topp, Her­bert Bür­ger, Maria Loch­ner, Karl Götz, Chri­sti­an Stu­r­a­ny, Adam Hör­ner, Mar­tin Knau­er, Ande­ras Frank, Susan­ne Kop­pers, Ste­fan Lau­ger, Seba­sti­an Heil­mann, Nor­bert Krel­ler, Ire­ne Pesch­ke, Nor­bert Rott­ner, Sil­ja Hes­sing, Lucia Tasch­ner, Sieg­fried Rich­ter, Chri­sto­pher Rose, Karl­heinz Schmitt­lein, Gün­ther Loch­ner, Johann Rath, Gün­ter Lang, Rai­ner PEsch­ka, Hel­ga Len­hard, Seba­sti­an Eckl, Petra Kör­ber, Nor­bert Kör­ber, Karin Drum­mer, Micha Peschka

40 Jah­re:

Robert Stein, Hil­trud Schürr, Lothar Under­bur­ger, Inge Krug, Josef Schmitt, Vol­ker Krug, Chri­sti­an Blei­le, Wolf­gang Schroe­der, Mar­tin Traut­ner, Mar­tin Hock

50 Jah­re:

Wer­ner Seel­mann, Rai­ner Goel­del, Joa­chim Spitz­ner, Edu­ard Nöth, Her­bert Dipp­a­cher, Sieg­fried Lan­gen­buch, Hel­mut Sentner

60 Jah­re:

Ger­da Heu­ber, Gerd Heu­ber, Han­sot­to Neu­bau­er, Her­bert Wei­sser, Ingo Schwarzmann