Gestern ent­schie­den der Cobur­ger Kreis­tag und Stadt­rat in einer gemein­sa­men Sit­zung gegen eine Neu­auf­stel­lung von REGIO­MED. Wenn es nach dem Inter­es­se der ande­ren „Part­ner“, den Land­krei­sen Hild­burg­hau­sen und Son­ne­berg in Thü­rin­gen und dem Land­kreis Lich­ten­fels, gegan­gen wäre, soll­ten Coburg Stadt und Land die REGIO­MED Hol­ding kom­plett über­neh­men und weit­ge­hend allei­ne in das wie­der ein­mal unter­fi­nan­zier­te Kran­ken­haus­sy­stem Geld zuschie­ßen. Auch die Über­nah­me von Schul­den und ande­ren Bela­stun­gen soll­te fast aus­schließ­lich durch Coburg Stadt und Land erfolgen.

Dass sich drei von vier Part­nern von REGIO­MED aus ihren Ver­pflich­tun­gen her­aus­neh­men wol­len und das Soli­da­ri­täts­prin­zip auf­kün­di­gen, das zu Anfang von REGIO­MED im Vor­der­grund stand, stimmt trau­rig und macht wenig Hoff­nung auf die Fort­set­zung einer Zusam­men­ar­beit in Sachen Gesund­heits­ver­sor­gung, Ret­tungs­we­sen und Alten­be­treu­ung. Selbst die Zustim­mung zum gest­ri­gen Beschluss­vor­schlag, was Coburg Stadt und Land sehr viel Geld geko­stet hät­te, wen­det auf­grund vie­ler unwäg­ba­rer Risi­ken, einer in ganz Deutsch­land vor­han­de­nen exi­sten­zi­el­len Kri­se von Kli­ni­ken und sich stän­dig ändern­den Zah­len das Risi­ko einer Insol­venz nicht ab. Des­halb stimm­te die Grü­nen-Frak­ti­on im Cobur­ger Stadt­rat gegen den Beschlussvorschlag.

Uns ist eine her­vor­ra­gen­de gesund­heit­li­che Ver­sor­gung in der Regi­on genau­so wich­tig wie die Siche­rung von guten Arbeits­plät­zen in den Kli­ni­ken und ande­ren Ein­rich­tun­gen des Kran­ken­haus­ver­bands Coburg. Aber wir sind davon über­zeugt, dass ein womög­lich har­ter Schnitt jetzt die­se Zie­len eher dient, als die Finan­zie­rung und Fort­set­zung eines Systems, das zuneh­mend unge­rech­ter und auf­grund von vie­len Alt­la­sten unkal­ku­lier­ba­rer wird.

Eine Insol­venz ist nicht zwangs­läu­fig die Kon­se­quenz der gest­ri­gen Ent­schei­dung: Jetzt sind die ande­ren Part­ner von REGIO­MED dran, sich über eine ande­re, gerech­te­re Ver­tei­lung von Pflich­ten und Kosten Gedan­ken zu machen und gemein­sam mit dem Kran­ken­haus­ver­band Coburg REGIO­MED auf eine ver­nünf­ti­ge und zukunfts­ori­en­tier­te Grund­la­ge zu stellen.

Wolf­gang Weiß

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der

Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Stadt­rat zu Coburg