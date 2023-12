Im Jahr 2015 wur­de die Agen­da 2030 ver­ab­schie­det und damit 17 glo­ba­le Nach­hal­tig­keits­zie­le – Sus­tainable Deve­lo­p­ment Goals (SDGs) – für eine sozi­al, wirt­schaft­lich und öko­lo­gisch nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung defi­niert. Mit der Agen­da soll lang­fri­stig welt­weit ein men­schen­wür­di­ges Leben ermög­licht wer­den, ohne dass dabei die natür­li­chen Res­sour­cen, die unse­re Lebens­grund­la­ge bil­den, zer­stört werden.

Ein nach­hal­ti­ges, gesun­des und men­schen­wür­di­ges Leben zu füh­ren, soll­te eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, aber auch ein Grund­recht sein. Um dies zu errei­chen, müs­sen alle gesell­schaft­li­chen Kräf­te zusam­men den Weg dahin stän­dig im Blick behal­ten und ihr Han­deln dar­an aus­rich­ten. Das Begren­zen der Kli­ma­kri­se ist daher Grund­vor­aus­set­zung, auf der eine mög­lichst uni­ver­sel­le Ver­brei­tung der Men­schen­rech­te mög­lich ist. Damit sich nicht das Recht der Stär­ke­ren durch­setzt, son­dern die Mensch­lich­keit Raum zur Ent­fal­tung hat.

Dies gilt vor allem im Gro­ßen; glo­bal gese­hen sind aber die Wir­kungs­mög­lich­kei­ten von ein­zel­nen begrenzt. Aber es gilt selbst­ver­ständ­lich auch im Klei­nen, vor Ort, in Coburg, wo wir im eige­nen Wirkungsbereich/​Umfeld vie­les bewir­ken können.

Wir bean­tra­gen daher:

In Coburg soll das Bewusst­sein für die 17 Nach­hal­tig­keits­zie­le geför­dert wer­den. Dazu soll­te mög­lichst breit das Wis­sen über nach­hal­ti­ges Leben in der Zivil­ge­sell­schaft ver­an­kert wer­den und die Kli­ma­kri­se sowie sozia­le Ungleich­heit vor Ort bekämpft werden.

Durch Aktio­nen, Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen und Ver­öf­fent­li­chun­gen sol­len ein­fa­che, all­tags­taug­li­che, nach­hal­ti­ge Lösun­gen für den Weg zur Umset­zung der 17 SDGs bekannt gemacht werden.

Wo die­se nur durch gemein­sa­me Anstren­gun­gen umsetz­bar sind, sol­len durch Anträ­ge und Initia­ti­ven unkom­pli­ziert zugäng­li­che Mög­lich­kei­ten zur prak­ti­schen Umset­zung geschaf­fen wer­den. Alle Men­schen sol­len ein­be­zo­gen wer­den. Durch nach­hal­ti­ges Leben gewin­nen alle Menschen!

Ideen­samm­lung von kon­kre­ten Maß­nah­men nach den 17 SDGs

1. Kei­ne Armut – Obdach­lo­sen­hil­fe ver­bes­sern, Kin­der­ar­mut durch Bil­dungs­gut­schei­ne o. Ä. lin­dern, Tausch- und Umsonst-Läden stüt­zen, Coburg-Stif­tung unterstützen

2. Kein Hun­ger – Schu­les­sen von der Stadt för­dern? Foods­ha­ring unter­stüt­zen, Gel­bes Band ein­füh­ren und bekann­ter machen – Stich­wort „ess­ba­re Stadt“, Hil­fe zur Selbst­hil­fe, Beratung/​Kurse für gesun­des kosten­gün­sti­ges Essen, Online-Basar für Erzeug­nis­se aus Coburgs vie­len Klein-/Schre­ber­gär­ten

3. Gesund­heit und Wohl­erge­hen – Kli­ma­schutz in der Stadt: Schat­ten­quel­len schaf­fen, Kli­ma­fol­gen­an­pas­sung initi­ie­ren, Hit­ze­ak­ti­ons­plan bean­tra­gen, Bäu­me und Fas­sa­den­be­grü­nung för­dern, Tipps zu Dach­be­grü­nung, autoarme/​abgasfreie Zonen schaf­fen, Ver­kehrs­be­ru­hi­gung för­dern, Fließ­ge­wäs­ser frei­le­gen oder neu in die Stadt inte­grie­ren (Hahn­fluss, seich­tes Fließ­ge­wäs­ser in einer Fußgänger*innenzone Obe­re M‑Straße)

4. Hoch­wer­ti­ge Bil­dung – Nach­hil­fe­bör­se initi­ie­ren, Tutor*innensysteme, Leih­groß­el­tern för­dern, Stadt­tei­lel­tern, Wirtschaftstutor*innen rekru­tie­ren, zen­tra­ler Ort zur Dar­stel­lung der Cobur­ger Geschich­te und För­de­rung der Demo­kra­tie, Unter­stüt­zung von Zugezogenen/​Geflüchteten beim Erler­nen der Sprache

5. Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit – Frau­en­haus unter­stüt­zen, que­e­re The­men fördern

6. Sau­be­res Was­ser – Itz­rei­ni­gung unter­halb der Klär­an­la­ge anre­gen, Abwas­ser­scree­ning z.B. auf Medi­ka­men­ten­rück­stän­de, neue Kon­zep­te Ein­lei­tung Klär­wäs­ser prü­fen las­sen (Boden­fil­te­rung?)

7. Bezahl­ba­re und sau­be­re Ener­gie – Bal­kon­kraft­wer­ke und Solar­an­la­gen för­dern, etc., Wind­kraft aus­lo­ten, moder­ne Kon­zep­te über­prü­fen las­sen, Ener­gie­be­ra­tung und Anrei­ze für Wohn­geld­emp­fän­ger, Ein­ge­hen auf die Argu­men­te der Gegner*innen von Wind­kraft und Ver­mitt­lung zwi­schen den Seiten

8. Men­schen­wür­di­ge Arbeit und Wirt­schafts­wachs­tum – För­de­rung von Initia­ti­ven, die die Kli­ma­neu­tra­li­tät von Unter­neh­men ermög­li­chen, nach­hal­ti­ge Per­so­nal­po­li­tik för­dern, z.B. durch einen Wett­be­werb für Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen über wirk­sa­me Maß­nah­men zur Ver­bes­se­rung der phy­si­schen und psy­chi­schen Gesund­heit der Arbeit­neh­mer, Stadt Coburg: Stel­len aus­rei­chend beset­zen, um Mit­ar­bei­ten­de zu scho­nen und Anpas­sung der Struk­tu­ren, um Krea­ti­vi­tät und Inno­va­ti­ons­freu­de auch in Ver­wal­tungs­po­si­tio­nen zu fördern

9. Indu­strie, Inno­va­ti­on, Infra­struk­tur – Rad­we­ge und ÖPNV attrak­ti­ver machen, Ein­satz auto­no­mer Shut­tles wie in Kro­nach prüfen

10. Weni­ger Ungleich­hei­ten – Frau­en­haus unter­stüt­zen, Bil­dungs­sti­pen­di­en initi­ie­ren, Stadt­tei­lel­tern/-groß­el­tern, part­ner­schaft­li­che Aktio­nen gemein­sam Geflüch­te­ten, gen­der gap bei

Lohn­zah­lung in Coburg ver­öf­fent­li­chen und dis­ku­tie­ren, Ein­kom­mens- und Ver­mö­gens­un­ter­schie­de erfas­sen, ver­deut­li­chen, Bereit­schaft für Soli­da­ri­tät fördern

11. Nach­hal­ti­ge Städ­te und Gemein­den – För­de­rung von und For­de­rung nach Solar- und Wind­ener­gie ver­stär­ken, mehr Geld für sozia­le Arbeit statt für Fassadenverschönerung

12. Nach­hal­ti­ger Kon­sum und Pro­duk­ti­on – Wer­bung etc. für regio­na­le nach­hal­ti­ge Produzent*innen, für das Repa­rie­ren, Recy­celn, für Upcy­cling, Tausch-Aktio­nen; Über­prü­fung des Stadt­mer­chan­di­sing nach öko­lo­gi­schen Gesichtspunkten

13. Maß­nah­men zum Kli­ma­schutz – För­de­rung für ÖPNV-Nut­zung, Aus­bau und bes­se­re Mar­kie­rung der Rad­we­ge, Kli­ma­an­pas­sungs­maß­nah­men, Ener­gie­spa­ren für Unter­neh­men attrak­tiv machen, Pla­nung für Was­ser­rück­hal­te­becken und den Umbau zu einer Schwamm­stadt initi­ie­ren, Solar­watt-Wett­be­werb und das 100-Dächer-Pro­gramm unterstützen

14. Leben unter Was­ser – Itz sau­ber hal­ten, Rän­der scho­nen, über Biber & Co. Infor­mie­ren, Ufer­stra­ße zur Pro­me­na­de für Rad Fah­ren­de und zu Fuß Gehen­de umbauen

15. Leben an Land – Bio­di­ver­si­tät schüt­zen, för­dern, Blüh­wie­sen-Manage­ment der Stadt über­prü­fen las­sen, Schil­der neu gestal­ten, sodass sie mehr Infor­ma­tio­nen ent­hal­ten, öko­lo­gi­sche Land­wirt­schaft för­dern, Umwelt­schutz­ver­bän­de vor Ort unterstützen

16. Frie­den, Gerech­tig­keit und star­ke Insti­tu­tio­nen – Streitschlichter*innen fördern

17. Part­ner­schaf­ten zur Errei­chung der Zie­le – Par­tei­über­grei­fen­de Aktio­nen, Unter­stüt­zung von unpo­li­ti­schen Arbeits­krei­sen, der Green Deal-Gemein­de, Zusam­men­ar­beit mit Ver­ei­nen stär­ken, ins Boot holen wei­te­rer demo­kra­ti­scher Initiative