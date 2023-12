Am 7.12.23 fand im Münch­ner Hof­bräu die Jah­res­haupt­ver­samm­lung von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen KV Coburg statt. Bei den erfor­der­li­chen Wah­len wur­de Hele­na Lak­e­mann erneut zur Vor­stands­spre­che­rin gewählt. Rafa­el Vogt ergänzt für die kom­men­den zwei Jah­re den Vor­stand als Bei­sit­zer. Nach einem Rück­blick in das äußerst span­nen­de poli­ti­sche Jahr 2023, in dem im Zuge der Land­tags­wahl eine Viel­zahl von Ver­an­stal­tun­gen in der Regi­on durch­ge­führt wur­den, wur­de ein Leit­an­trag für das Jahr 2024 vor­ge­stellt, bera­ten und schließ­lich ein­stim­mig ange­nom­men. Unter dem Mot­to „Nach­hal­tig­keit für alle“ soll die poli­ti­sche Arbeit des Kreis­ver­ban­des an der im Jahr 2017 ver­ab­schie­de­ten Agen­da 2030 ori­en­tiert wer­den. Dazu hat­te die Welt­ge­mein­schaft 17 glo­ba­le Nach­hal­tig­keits­zie­le defi­niert; abge­kürzt auch als SDGs – als sus­tainable deve­lo­p­ment goals bekannt. Unter Stich­wör­tern wie Kei­ne Armut, Sau­be­res Was­ser und Weni­ger Ungleich­hei­ten sol­len welt­weit Anstren­gun­gen unter­nom­men wer­den, Nach­hal­tig­keit auf allen Gebie­ten voranzutreiben.

Die nöti­gen Maß­nah­men müs­sen und kön­nen aber nur vor Ort geplant und umge­setzt wer­den. Gera­de die Kom­mu­nen sind gefragt, wenn es dar­um geht, durch eine Viel­zahl von Maß­nah­men Nach­hal­tig­keit vor­zu­le­ben und in die Brei­te zu tra­gen. Nur wenn sich alle Men­schen gemein­sam auf den Weg machen, kön­nen wir als Welt­ge­mein­schaft es schaf­fen, die Kli­ma­schä­den zu begren­zen und das 1,5‑Grad-Ziel nicht völ­lig aus den Augen zu ver­lie­ren. Daher hat es sich der Kreis­ver­band Bünd­nis 90/​Die Grü­nen zur Auf­ga­be gemacht, die­se Zie­le auf loka­ler Ebe­ne anzugehen.

Die vom Kreis­ver­band ent­wickel­ten Ansät­ze und Ideen stel­len einer­seits eine Wunsch­li­ste an den Stadt­rat von Coburg dar, sich mit aller Kraft an die­ser Agen­da zu ori­en­tie­ren und gemein­sam auf allen Ebe­nen die Umset­zung der Zie­le anzu­ge­hen. Zum ande­ren soll die Initia­ti­ve als Geschenk an den Green Deal ver­stan­den wer­den, der ähn­li­che Ideen bereits umge­setzt oder geplant hat. Denn: Auf glo­ba­le Kri­sen braucht es loka­le Antworten!