Die CSU Eber­mann­stadt hat­te zu Ihrer tra­di­tio­nel­len Jah­res­ab­schluss­fei­er mit Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der gela­den. Neben zahl­rei­chen Gästen konn­te der Orts­vor­sit­zen­de Rai­ner Schmeu­ßer auch den Kreis­vor­sit­zen­den und MdL Micha­el Hof­mann sowie Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr begrü­ßen. Der Höhe­punkt des Abends war die Ehrung lang­jäh­ri­ger und ver­dien­ter Mit­glie­der. Der Orts­vor­sit­zen­de Rai­ner Schmeu­ßer bedank­te sich gemein­sam mit stell­ver­tre­ten­den MdL Micha­el Hof­mann und Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr für die Treue und das Enga­ge­ment der Jubi­la­re. Vol­ler Stolz und Aner­ken­nung wur­de dabei Hel­mut Vog­ler die Ehren­ur­kun­de für 65 Jah­re Mit­glied­schaft überreicht.

Für 45 Jah­re erhiel­ten Wal­ter Sieburg und Rein­hold Lie­bel ihre Urkun­den, für 35 Jah­re Roland Kraus, für 25 Jah­re Rai­ner Schmeu­ßer, für zehn Jah­re Sig­rid Hüb­sch­mann und Mari­ta Grett.

In sei­nem Gruß­wort ging Micha­el Hof­mann auf sei­ne neue Rol­le in der Land­tags­frak­ti­on als Par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­füh­rer der CSU-Frak­ti­on ein. Neben der Ver­tre­tung des Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Klaus Holet­schek obliegt ihm hier sowohl die Orga­ni­sa­ti­on und Koor­di­na­ti­on inner­halb der CSU-Frak­ti­on als auch der frak­ti­ons­über­grei­fen­de Ablauf der Sit­zungs­wo­chen. Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr ging in sei­ner Rede aus­führ­lich auf die wich­ti­ge Bedeu­tung des Bezirks­tags ein wel­che oft­mals vie­len so gar nicht bewusst ist. Immer­hin beträgt das Haus­halts­vo­lu­men knapp eine hal­be Mil­li­ar­de EUR.

Orts­vor­sit­zen­der Rai­ner Schmeu­ßer berich­te­te über die zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten des Orts­ver­ban­des im ver­gan­ge­nen Jahr sowie die Akti­vi­tä­ten der CSU-Frak­ti­on im Stadtrat.