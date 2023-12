Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt am Don­ners­tag, 28. Dezem­ber, um 16.30 Uhr, zu einer Füh­rung durch ihre Räu­me ein. Was macht das RW21 so beson­ders und was spielt sich hin­ter den Kulis­sen ab? Wer sich einen Ein­blick in die Infor­ma­ti­ons- und Medi­en­land­schaft ver­schaf­fen möch­te oder Fra­gen an das Team der Stadt­bi­blio­thek hat, ist hier genau rich­tig. Neben der Füh­rung vor Ort fin­den Inter­es­sier­te auf der Web­site der Stadt­bi­blio­thek (www​.stadt​bi​blio​thek​.bay​reuth​.de) auch eine digi­ta­le Haus­füh­rung. Was bie­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im Ein­zel­nen? Was ist eine Arto­thek und wie kann ich das Ange­bot nut­zen? Wie bedie­ne ich den OPAC? Wo ist die Black Box und was fin­det dort statt? Auf die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen gibt es bei der Haus­füh­rung die ent­spre­chen­den Antworten.