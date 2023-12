Bei der dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­fei­er im Becher Bräu konn­te das Vor­stands­team um Tho­mas Schmid eine Rei­he lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der ehren. Gemein­sam mit Gün­ter Kolb, dem Ehren­prä­si­den­ten der DLRG in Bay­ern und der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Hei­ke Naber wur­den fol­gen­de Mit­glie­der geehrt:

Für 10 Jah­re Mitgliedschaft:

Lisa Döres, Lia Schirm­er, Lara Zeit­ler, Finn Zeit­ler, Micha­el Zeit­ler, San­dra Zeitler

Für 25 Jah­re Mitgliedschaft:

Mar­tin Reger, Tri­stan Fried­rich, Armin und Mari­on Sandner,

Für 40 Jah­re Mitgliedschaft:

Elfrie­de Müller

Für 50 Jah­re Mitgliedschaft:

Wer­ner Kel­ler und Harald Schöneich

Im Vor­feld der Ehrun­gen blick­te der Vor­sit­zen­de der DLRG im Kreis­ver­band Bay­reuth, Tho­mas Schmid auf das zurück­lie­gen­de Jahr zurück und berich­te­te unter ande­rem von der gezielt ver­mehr­ten Aus­bil­dung im Ein­satz­be­reich. So wer­den aktu­ell neue Ein­satz­tau­cher aus­ge­bil­det und jun­ge Ret­tungs­schwim­mer an den Ein­satz­be­reich her­an­ge­führt. Es konn­ten Übungs­wo­chen­en­den am Brom­b­ach­see und auch am Wei­ssen­städ­ter See durch­ge­führt werden.

Wei­ter posi­tiv konn­te berich­tet wer­den, dass die Zahl der abge­nom­me­nen Schwimm­ab­zei­chen auf Rekord­ni­veau ist. Vom See­pferd­chen bis hin zum Deut­schen Ret­tungs­schwimm­ab­zei­chen in Gold waren die Zah­len bis Anfang Dezem­ber so hoch, wie lan­ge nicht mehr. Dafür bedank­te sich der Vor­sit­zen­de Tho­mas Schmid bei den anwe­sen­den ehren­amt­li­chen Aus­bil­dern. Woche für Woche ste­hen die DLRG’ler im Stadt­bad Bay­reuth und im Schul­schwimm­bad in Eckers­dorf am Becken­rand, oder sind mit den Kin­dern im Was­ser, um auf die Abzei­chen hin zu trai­nie­ren. Die genaue Zahl der abge­nom­me­nen Abzei­chen wird bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung im neu­en Jahr bekannt gege­ben, da aktu­ell noch eini­ge Kur­se laufen.