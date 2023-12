Stim­mungs­vol­le Klän­ge im fest­li­chen Ambiente

Die weih­nacht­lich geschmück­te St. Niko­laus – Kir­che in Eber­mann­stadt war zwei­mal (17h + 19h) bis auf den letz­ten Platz gefüllt, als die Fach­schaft Musik des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz mit all ihren vor­han­de­nen Ensem­bles zum dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kon­zert am 19.12.2023 einlud.

Nach ein­lei­ten­den Wor­ten der Musik­lehr­kraft Catrin Schul­er begann die Ver­an­stal­tung mit einem Orgel­spiel aus dem „Phan­tom der Oper“. Schwung­vol­le Klän­ge ertön­ten anschlie­ßend von der Juni­or Big Band. Dritt- und Viertklässler:innen der Grund­schu­le Eber­mann­stadt tra­ten dann im Rah­men einer Koope­ra­ti­on mit dem P‑Seminar der Musik­lehr­kraft Ste­fa­nie Bär auf und gaben – musi­ka­lisch von den Gro­ßen beglei­tet – das Lied „Fröh­li­che Weih­nacht über­all“ zum Besten. Wei­te­re bekann­te Weih­nachts­lie­der san­gen die jun­gen Talen­te des Unter­stu­fen­chors, ehe das Instru­men­tal­ensem­ble unter der Lei­tung von Chri­sti­an Moll den „Tanz der Zucker­fee“ aus dem berühm­ten Bal­lett „Der Nuss­knacker“ erklin­gen ließ.

Nach den Auf­trit­ten des Orche­sters und des Leh­rer­chors prä­sen­tier­te das Pro­jek­t­en­sem­ble das bekann­te­ste und zugleich belieb­te­ste deutsch­spra­chi­ge Weih­nachts­lied: Stil­le Nacht, Hei­li­ge Nacht. Mariah Careys Welt­hit „All I want for Christ­mas is you“ wur­de im Anschluss von der Schul­band insze­niert. Die talen­tier­ten Stim­men des gro­ßen Chors erfüll­ten dar­auf­hin den Kir­chen­raum – trotz eini­ger krank­heits­be­ding­ter Aus­fäl­le bei den Pro­ben und am Abend selbst – in beein­drucken­der Har­mo­nie und schu­fen eine fei­er­li­che Atmo­sphä­re. Das Fina­le des knapp ein­ein­halb­stün­di­gen Kon­zerts gestal­te­te schließ­lich die Big Band, die im Rah­men von drei bekann­ten Lie­dern ihr musi­ka­li­sches Kön­nen ein­drucks­voll unter Beweis stellte.

Alle Mit­wir­ken­den schaff­ten es mit ihren musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen, das Publi­kum von Jung bis Alt in eine fest­li­che Stim­mung zu ver­set­zen und trotz der kal­ten Tem­pe­ra­tu­ren die Her­zen zu erwär­men und auf besinn­li­che Weih­nachts­ta­ge ein­zu­stim­men. Der gefühlt minu­ten­lan­ge Applaus spie­gel­te nicht nur die Aner­ken­nung für die tol­len musi­ka­li­schen Lei­stun­gen wider, son­dern auch die Wert­schät­zung für die gemein­sa­me Anstren­gung der Musik­lehr­kräf­te und ihrer Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie aller Mit­wir­ken­den. Die Besu­cher wer­den die­sen gelun­ge­nen Abend sicher­lich noch eini­ge Zeit in Erin­ne­rung behal­ten und die „Magie des Kon­zer­tes hof­fent­lich mit in die Weih­nachts­fei­er­ta­ge tra­gen“, resü­mier­te der Schul­lei­ter Sieg­fried Reck am Ende und kün­dig­te bereits die näch­ste musi­ka­li­sche Ver­an­stal­tung „GFS goes Hol­ly­wood“ an, die am 23.01.2024 in der Aula des Gym­na­si­ums statt­fin­den wird.