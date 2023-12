Die Infla­ti­on ist nicht nur eine Zahl. Die Bay­reu­ther Phi­lo­so­phin Prof. Dr. Johan­na Tho­ma plä­diert dafür, dass in den Sozi­al­wis­sen­schaf­ten zur glei­chen Zeit auf der Grund­la­ge von ver­schie­de­nen Wer­te­ori­en­tie­run­gen geforscht wer­den soll – auch weil dies für die Demo­kra­tie wich­tig ist.

Phi­lo­so­phie muss vor allem zum Nach­den­ken anre­gen. Aber phi­lo­so­phi­sche For­schung hat beson­de­ren Wert, wenn sie an den öffent­li­chen Dis­kurs anknüpft. Die­ser ist der­zeit oft geprägt von einer Ten­denz der Poli­tik, Ent­schei­dun­gen wis­sen­schaft­lich zu recht­fer­ti­gen, und gleich­zei­tig wach­sen­der Skep­sis an sowohl wis­sen­schaft­li­cher Exper­ti­se als auch dem Funk­tio­nie­ren unse­rer Demo­kra­tie. Prof. Dr. Johan­na Tho­ma, neue Lehr­stuhl­in­ha­be­rin für Ethik an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, hat einen Auf­satz geschrie­ben, der dazu auf­ruft, die Rol­le der Wis­sen­schaft in der Ent­schei­dungs­fin­dung in Demo­kra­tien bes­ser zu gestal­ten. Er ist in der Zeit­schrift Phi­lo­so­phy and Public Affairs mit dem Titel „Social Sci­ence, Poli­cy and Demo­cra­cy“ erschie­nen. Der Auf­satz ist auch reprä­sen­ta­tiv für das For­schungs­feld an der Schnitt­stel­le zwi­schen Phi­lo­so­phie und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, auf das sich die Bay­reu­ther Phi­lo­so­phie durch den Stu­di­en­be­reich „Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics“ spe­zia­li­siert hat.

„Die Sozi­al­wis­sen­schaf­ten müs­sen Wert­an­nah­men machen, wenn sie für die Poli­tik rele­van­te Fra­gen erfor­schen, und die Poli­tik ver­lässt sich oft auf die Ergeb­nis­se sozi­al­wis­sen­schaft­li­cher For­schung“, sagt Tho­ma. „Wer zum Bei­spiel Wirt­schafts­wachs­tum oder Infla­ti­on mes­sen will, muss fest­le­gen, was einen guten Lebens­stan­dard aus­macht und wes­sen Lebens­stan­dard wie wich­tig ist.“ Dazu tref­fen Ökonom*innen Ent­schei­dun­gen in ihrer For­schung, die wie­der­um oft höchst­re­le­vant für poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen sind. Die Bay­reu­ther Phi­lo­so­phin Tho­ma fragt daher in ihrem Bei­trag, wie das mit der Demo­kra­tie ver­ein­bar ist.

„Lösungs­vor­schla­ge beto­nen meist, dass die Wis­sen­schaft selbst demo­kra­ti­scher wer­den soll, dass die Wert­an­nah­men, die sie machen muss, denen der Bevöl­ke­rung ent­spre­chen soll. Doch die Bevöl­ke­rung ist sich selbst meist bei grund­le­gen­den Fra­gen zu Wohl­fahrt und Ver­tei­lungs­ge­rech­tig­keit uneins“, sagt Tho­ma. Sie argu­men­tiert, dass die größ­te Gefahr eher Man­gel an par­al­lel exi­stie­ren­den, ver­schie­de­nen Wer­te­ori­en­tie­run­gen in den Sozi­al­wis­sen­schaf­ten ist: „Wenn die wis­sen­schaft­li­che For­schung und öffent­li­che Bericht­erstat­tung aus­schließ­lich auf ein bestimm­tes Maß der Infla­ti­on fokus­siert sind, spie­gelt die For­schung eine ein­sei­ti­ge gesell­schaft­li­che Rea­li­tät wider. Dadurch ent­steht kein für alle glei­cher­ma­ßen zuver­läs­si­ges, infor­ma­ti­ves und prak­tisch rele­van­tes Bild.“

Prof. Dr. Johan­na Tho­ma kommt des­halb zum Schluss: „Ein grö­ße­rer Wer­te­plu­ra­lis­mus, wenn und wo er mög­lich ist, ohne ande­re wich­ti­ge Wer­te zu unter­gra­ben, ist aus demo­kra­ti­schen Grün­den ein­deu­tig wünschenswert.“

DOI: Tho­ma, J. (2023), Social Sci­ence, Poli­cy and Demo­cra­cy. Phi­los Public Aff. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​1​1​/​p​a​p​a​.​1​2​250

Zur Per­son:

Prof. Dr. Johan­na Tho­ma ist seit März 2023 an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth als Pro­fes­so­rin für Ethik tätig. Zuvor war sie an der Lon­don School of Eco­no­mics im Depart­ment of Phi­lo­so­phy, Logic and Sci­en­ti­fc Method. Am 13. Dezem­ber 2023 wur­de sie auch zur Prä­si­den­tin des Inter­na­tio­nal Net­work for Eco­no­mic Method gewählt.