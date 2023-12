Pünkt­lich zum Jah­res­en­de hat der deut­sche Rasen­kraft­sport- und Tauziehverband(DRTV) sei­ne dies­jäh­ri­gen Besten­li­sten her­aus­ge­bracht. Auch die­ses Jahr sind eini­ge Namen aus den Rei­hen der Rasen­kraft­sport­ler des TSV Stadt­stein­ach ganz vor­ne in ihren Alters- und Gewichts­klas­sen platziert.

Bei den Frau­en lan­de­te Leicht­ge­wich­le­rin Mar­git­ta Grötsch im Drei­kampf mit 2114 Punk­ten auf Rang drei. In der Ein­zel­dis­zi­plin Stein­sto­ßen liegt die 32Jährige mit 8,69 Metern sogar auf der Spit­zen­po­si­ti­on. Mit 2724 Zäh­lern hol­te in der A‑Jugendklasse/+68kg Leo­nie Lie­ben­wald im Som­mer den deut­schen Mei­ster­ti­tel, wobei ihre 54,66 Meter mit dem 4kg-Ham­mer her­vor­sta­chen. Auch in der Jah­res­be­sten­li­ste hat die 19jährige Archi­tek­tur-Stu­den­tin die Nase vorn. Bei den A‑Schü­lern/-65kg fin­det sich Kai Konopacki(14), der 2024 noch­mals in der glei­chen Alters­klas­se start­be­rech­tigt ist, mit 2170 Punk­ten auf dem sieb­ten Platz wie­der. Auf Platz zwei ran­giert m Schwergewicht(+82kg) der B‑Jugend der hoch­ge­schos­se­ne, 16jährige Mat­ti Hum­mel mit 2776 Zäh­lern. Bestes Ein­zel­er­geb­nis bei ihm: 25,92 Meter mit dem 7,5kg-schweren Wurf­ge­wicht. Im Mittelgewicht(-75kg) der A‑Jugend steht der 18jährige Max Hüb­ner, der im Som­mer wie Leo­nie Lie­ben­wald deut­scher Mei­ster wur­de, auch am Sai­son­ende mit 2147 Punk­ten im Ran­king ganz oben. Sei­ne beste Ein­zel­lei­stung hat­te er mit dem 10kg-Stein(9,06 Meter) zu ver­zeich­nen. Im Schwergewicht(+85kg) liegt Linus Lie­ben­wald in der dies­jäh­ri­gen Besten­li­ste mit 2971 Punk­ten auf Rang zwei. Sei­ne bestes Ergeb­nis in den Ein­zel­dis­zi­pli­nen waren 26,49 Meter mit dem 10kg-schwe­ren Wurf­ge­wicht. Beson­ders erfreu­lich sind auch die Ergeb­nis­se und Plat­zie­run­gen einer Nach­wuch-Sport­le­rin in den jüng­sten geführ­ten Alters­klas­sen. Die 10jährige Vale­rie Hacker steht bei den C‑Schü­le­rin­nen/-35kg mit 1569 Drei­kampf-Punk­ten klar auf Platz eins und liegt damit auch in der näch­sten Altersklasse(B‑Schülerinnen/-40kg) vor­ne. Ihre mit sau­be­ren Dre­hun­gen erziel­ten 35,52 Meter (2kg-Ham­mer) sind in dem Alters­be­reich abso­lu­te Extraklasse.