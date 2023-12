Bam­berg Ser­vice rät, kei­ne Grün­an­la­gen mit gro­ßem Baum­be­stand zu besuchen

Vor­sicht ist am mor­gi­gen Don­ners­tag und Frei­tag beim Auf­ent­halt im Frei­en auch in der Regi­on Bam­berg gebo­ten: Der Deut­sche Wet­ter­dienst warnt aktu­ell vor einer her­auf­zie­hen­den Unwet­ter­la­ge. Aus­lö­ser ist das Sturm­tief Zol­tan, das mor­gen quer über Deutsch­land zieht. An der Küste wird mit Sturm­flu­ten gerech­net, in Fran­ken wer­den Sturm­bö­en mit star­ken Nie­der­schlä­gen gerech­net. Es sind Böen mit einer Wind­stär­ke von bis zu 100 km/​h möglich.

Die Mit­ar­bei­ten­den von Bam­berg Ser­vice sind vor­be­rei­tet auf die Wet­ter­la­ge und füh­ren Sturm­kon­trol­len durch. Die Abtei­lung Grün­an­la­gen emp­fiehlt aus­drück­lich, den Hain, die Ufer­we­ge, den Volks­park und alle wei­te­ren Grün­an­la­gen mit einem gro­ßen Baum­be­stand zu mei­den. Die Bamberger:innen soll­ten all­ge­mein vor­sich­tig sein und sich nicht unnö­tig Gefah­ren aus­set­zen. Bei den ange­kün­dig­ten Wind­stär­ken kön­nen grö­ße­re Äste abbre­chen, ver­ein­zelt auch Bäu­me umstür­zen und Gegen­stän­de umherfliegen.

Die Bestat­tun­gen und Trau­er­fei­ern im Bam­ber­ger Fried­hof fin­den wie geplant statt. Dar­über hin­aus wird jedoch dar­um gebe­ten, die Bam­ber­ger Fried­hö­fe wäh­rend des stür­mi­schen Wet­ters nicht zu besu­chen. Der Deut­sche Wet­ter­dienst rät zudem, auf Spa­zier­gän­ge im Wald und unnö­ti­ge Rei­sen zu ver­zich­ten, kei­ne Autos unter Bäu­men zu par­ken und beim Besuch auf Weih­nachts­märk­ten wach­sam zu sein.