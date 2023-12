1000 Euro für die Erfül­lung von Herzenswünschen

Wenn das kein vor­weih­nacht­li­cher Voll­tref­fer ins Schwar­ze für die Mal­te­ser ist: Der Dart­club „Fly­ing Arrows“ aus Unter­lein­lei­ter in der Frän­ki­schen Schweiz hat den Mal­te­sern einen Spen­den­scheck in Höhe von 1000 Euro über­reicht, um den Her­zens­wunsch­kran­ken­wa­gen (HWK) in Bam­berg mit sei­nen Außen­stand­or­ten in Wai­schen­feld und Kulm­bach zu unter­stüt­zen. Die Über­ga­be fand am Wochen­en­de vor der evan­ge­li­schen Kir­che in Unter­lein­lei­ter und vor dem aktu­el­len HWK-Fahr­zeug statt.

Mit dem Pro­jekt erfül­len die Mal­te­ser Wün­sche von unheil­bar kran­ken Men­schen jeden Alters und fah­ren sie noch ein­mal zu ihrem Wunschort. Das medi­zi­ni­sche Per­so­nal für den HWK ist kom­plett ehren­amt­lich unter­wegs. Die Fahrt ist für die Betrof­fe­nen kosten­los und wird aus­schließ­lich über Spen­den finanziert.

Wie „Arrows“-Vorsitzender Dani­el Schütz berich­te­te, stammt das Geld aus dem Erlös einer Ver­stei­ge­rung, die bei der Weih­nachts­fei­er des Dart­ver­eins ver­an­stal­tet wur­de. „Wir haben dann den Betrag noch­mal auf­ge­run­det, so dass am Ende die 1000 Euro stan­den“, so Schütz wei­ter. Der Kon­takt zwi­schen dem Dart­ver­ein und den Mal­te­sern kam über Bür­ger­mei­ster Alwin Geb­hardt zustan­de, die im Haupt­be­ruf als Ver­triebs­chef bei den Mal­te­sern in Bam­berg unter­wegs ist. Die Spen­de nah­men die stell­ver­tre­ten­de HWK-Pro­jekt­lei­te­rin Jut­ta Send­ner-Rau ent­ge­gen, die Dani­el Schütz auch über das Pro­jekt HWK aus­führ­lich infor­mier­te. Den „Fly­ing Arrows“ gehö­ren ins­ge­samt 90 Mit­glie­der an.

Spen­den­hin­weis: Wir freu­en uns über jede Spen­de für den Mal­te­ser Her­zens­wunsch­kran­ken­wa­gen. Spen­den­kon­to: Pax Bank, IBAN: DE80 3706 0120 1201 2030 20, BIC: GENODED1PA7, Stich­wort: HWK