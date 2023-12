Zusam­men­ar­beit mit Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Forsten

Die Jugend­ab­tei­lung der BRK-Was­ser­wacht Lich­ten­fels hielt kürz­lich ihre tra­di­tio­nel­le Weih­nachts­fei­er ab, dies­mal jedoch in einem ande­ren Ter­rain. Zusam­men mit dem För­ster Flo­ri­an Schul­te vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Coburg-Kulm­bach – Außen­stel­le Lich­ten­fels, tra­fen sich 21 Kin­der und Jugend­li­che sowie drei ehren­amt­li­che Betreu­ungs­kräf­te der BRK-Was­ser­wacht im Lich­ten­fel­ser Wald an der Friedenslinde.

Der För­ster Flo­ri­an Schul­te führ­te die Grup­pe für zwei Stun­den durch den Wald, zahl­rei­che Hal­te­punk­te und Spie­le brach­ten den Akti­ven der Was­ser­wacht vie­le neue Kennt­nis­se über unse­re hei­mi­sche Natur. So wur­de den Kin­dern und Jugend­li­chen beim „Amei­sen­spiel“ mit­hil­fe eines Spie­gels die Sicht­wei­se einer Amei­se gezeigt, beim „Eich­hörn­chen­spiel“ hat­ten sie die Auf­ga­be, Wal­nüs­se in einer vor­ge­ge­be­nen Zeit zu ver­stecken und die „Essens­vor­rä­te“ unter Zeit­druck wie­der zu fin­den. Fun­dier­te Erklä­run­gen durch Herrn Schul­te, ein wei­te­rer Halt mit Bestim­mung der Baum­ar­ten run­de­ten den Auf­ent­halt im Wald ab.

Am Ende der Wald­füh­rung kamen die Was­ser­wacht­ler am BRK-Zen­trum an und wur­den von der Jugend­lei­te­rin Ker­stin Zeck und den Jugend­trai­nern der Was­ser­wachts-Orts­grup­pe Lich­ten­fels in Emp­fang genom­men. Bei Kin­der­punsch, Brat­ap­fel­tee und weih­nacht­li­chem Gebäck konn­ten sich die Akti­ven der Was­ser­wacht stär­ken. Ker­stin Zeck dank­te Herrn Schul­te für die ereig­nis­rei­che und inter­es­san­te Wald­füh­rung. Nach­dem auch der Umwelt­schutz ein wich­ti­ger Bestand­teil der Was­ser­wachts­ar­beit ist, kön­nen die Kin­der und Jugend­li­chen das neue Wis­sen gut in ihre ehren­amt­li­che Tätig­keit beim Roten Kreuz einbringen.

Nach einer sich anschlie­ßen­den Bastel­ak­ti­on ging die Weih­nachts­fei­er mit einem gemein­sa­men Abend­essen zu Ende.

Wer sich für die ehren­amt­li­che Arbeit der BRK-Was­ser­wacht im Land­kreis Lich­ten­fels inter­es­siert, kann sich jeder­zeit mit dem Vor­sit­zen­den der Kreis­was­ser­wacht, Oli­ver Nau­mann, per E‑Mail (oliver.​naumann@​wasserwacht.​bayern) in Ver­bin­dung set­zen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur BRK-Was­ser­wacht sind im Inter­net unter www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de oder www​.was​ser​wacht​.bay​ern erhältlich.