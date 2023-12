Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Von Zivil­be­am­ten beim Laden­dieb­stahl ertappt

Zivil­be­am­te der Erlan­ger Poli­zei über­führ­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag drei Laden­die­be in einem Kauf­haus in der Erlan­ger Innen­stadt. Im Rah­men der Sach­ver­halts­auf­nah­me brach­ten die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen noch wei­te­re Dieb­stäh­le ans Licht.

Zwei weib­li­che und eine männ­li­che Per­son beob­ach­te­ten Zivil­be­am­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag, gegen 19:00 Uhr, dabei, als sie in einem Kauf­haus in der Nürn­ber­ger Stra­ße meh­re­re Klei­dungs­tücke ein­steck­ten und das Geschäft ohne zu bezah­len verließen.

Bei zwei der ertapp­ten Laden­die­be, han­del­te es sich um ein Ehe­paar aus dem Raum Coburg, die mit ihrem Fahr­zeug nach Erlan­gen gereist waren. Bei einer Nach­schau im Fahr­zeug wur­de schließ­lich noch wei­te­res Die­bes­gut auf­ge­fun­den. So befan­den sich noch ca. 100 Klei­dungs­stücke im Pkw, die eben­falls ent­wen­det wur­den und teil­wei­se bereits wei­te­ren Erlan­ger Geschäf­ten zuge­ord­net wer­den konn­ten. Nach ersten Ermitt­lun­gen hat das Die­bes­gut einen Gesamt­wert von ca. 2500 Euro, ein Straf­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall nach Rotlichtverstoß

Glück­li­cher­wei­se ohne Ver­letz­te blieb ein Ver­kehrs­un­fall am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 15.12.2023, gegen 17:00 Uhr im Kreu­zungs­be­reich Äuße­re Brucker Stra­ße / Am Anger.

Ein 39-jäh­ri­ger woll­te vom Am Anger kom­mend, nach links in die Äuße­re Brucker Stra­ße abbie­gen. Hier­bei kam es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß mit dem Pkw eines 29-jäh­ri­gen, der die Äuße­re Brucker Stra­ße in süd­li­cher Rich­tung befuhr.

Die Ermitt­lun­gen der auf­neh­men­den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt erga­ben, dass der 39-jäh­ri­ge trotz Rot­licht in den Kreu­zungs­be­reich ein­ge­fah­ren war und es des­halb zum Zusam­men­stoß kam. Die bei­den Betei­lig­ten blie­ben unver­letzt, der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 6500 Euro geschätzt. Da das Fahr­zeug des 29-jäh­ri­gen durch den Zusam­men­prall nicht mehr fahr­be­reit war, muss­te es abge­schleppt werden.

Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dach­stuhl eingestürzt

Heß­dorf – Am Sonn­tag­mit­tag stürz­te der Dach­stuhl eines alten, unbe­wohn­ten Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses Am See­bach in Heß­dorf ein. Dabei fiel eine grö­ße­re Men­ge an Schutt und Geröll auf die angren­zen­de Stra­ße. Die­se war dadurch nicht mehr pas­sier­bar. Die Feu­er­wehr Heß­dorf war vor Ort und über­prüf­te das Gebäu­de mit der Dreh­lei­ter und Wär­me­bild­dro­he nach womög­lich ver­schüt­te­ten Per­so­nen. Glück­li­cher­wei­se hielt sich zum Zeit­punkt des Ein­stur­zes nie­mand im Haus und auf der Stra­ße auf, so dass kei­ner ver­letzt wurde.