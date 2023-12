Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Git­ter­tü­re an Bäcke­rei beschädigt

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, gegen 06.40 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass an einer Bäcke­rei in der Haupt­wach­stra­ße eine Git­ter­tü­re ein­ge­drückt wur­de. Der oder die unbe­kann­ten Täter rich­te­ten dort Sach­scha­den in Höhe von etwa 50 Euro an, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Ein­gangs­tü­re an Wohn­an­we­sen beschädigt

BAM­BERG. An einem Wohn­an­we­sen in der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de der Glas­ein­satz der Ein­gangs­tü­re beschä­digt. Die Poli­zei wur­de dar­über am Sonn­tag­früh ver­stän­digt. Der Sach­scha­den wird auf etwa 1200 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei muss Streit in Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft schlichten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, kurz nach 08.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten über einen Streit unter­rich­tet, der eska­liert ist. Ein 25-jäh­ri­ger Mann belei­dig­te in der Kan­ti­ne einen Mit­ar­bei­ter und ver­setz­te ihm anschlie­ßend einen Kopf­stoß und trat ihn noch gegen die Brust. Sein 29-jäh­ri­ger Freund misch­te sich eben­falls in die Aus­ein­an­der­set­zung ein und belei­dig­te den Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter eben­falls. Die bei­den Täter müs­sen sich wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

AMLINGS­TADT. Von einem in der Ame­lun­gen­stra­ße gepark­ten schwar­zen Pkw, Audi A3, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te das hin­te­re amt­li­che Kenn­zei­chen BA-VS 1987. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen Sams­tag, 23.30 Uhr, und Sonn­tag­vor­mit­tag, 11.15 Uhr.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

VIER­ETH-TRUN­STADT. Gegen den lin­ken Außen­spie­gel eines in der Orts­durch­fahrt am rech­ten Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw, VW Golf, stieß ein Ver­kehrs­teil­neh­mer am Sonn­tag­mit­tag. Obwohl der Außen­spie­gel dabei abbrach und ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher wei­ter. Da das Kenn­zei­chen des flüch­ti­gen Fahr­zeugs abge­le­sen wer­den konn­te, nahm die Land­kreis­po­li­zei sofort die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen auf.

Ver­kehrs­un­fall

VIER­ETH-TRUN­STADT. Am Mon­tag, den 18.12.2023, gegen 11.40 Uhr, ereig­ne­te sich auf der St2262 ein Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem ein E‑Bike sowie ein Pkw betei­ligt waren. Hier­bei befuhr die 73-jäh­ri­ge Fah­re­rin des Pkw die oben genann­te Staats­stra­ße von Ober­haid kom­mend in Rich­tung Vier­eth. Der 54-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer befuhr einen Feld­weg, wel­cher die St2262, ca. 100 Meter vor der dor­ti­gen Brücke, kreuzt. Auf die­ser Höhe fuhr der Rad­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg aus bis­lang nicht bekann­ten Grün­den bei flie­ßen­dem Ver­kehr aus einem Feld­weg in die Staats­stra­ße ein, ver­mut­lich woll­te er die Fahr­bahn über­que­ren. Die Fah­re­rin des Pkw ver­such­te noch aus­zu­wei­chen und mit­tels einer Brem­sung einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern, dies gelang ihr jedoch nicht.

Der Fahr­rad­fah­rer kam schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum Bam­berg. Nach Aus­kunft der Not­auf­nah­me Bam­berg ist die­ser sta­tio­när auf­ge­nom­men wor­den, Lebens­ge­fahr besteht glück­li­cher­wei­se nicht.

Am Fahr­rad wur­de der Hin­ter­rei­fen beschä­digt, der Sach­scha­den dürf­te bei ca. 50 Euro liegen.

Am Pkw ent­stan­den Lack­krat­zer im vor­de­ren rech­ten Bereich. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf schät­zungs­wei­se 1000 Euro.

Lkw mit 15 t Getrei­de in Brand geraten

PETT­STADT. Mon­tag­früh, gegen 04.00 Uhr, wur­de bei einem Lkw-Zug vom Lkw-Fah­rer eine Rauch­ent­wick­lung fest­ge­stellt. Der Lkw-Zug war auf dem Weg zu einer Groß­müh­le in Sambach/​Gemeinde Pom­mers­fel­den. Der 48-jäh­ri­ge Lkw-Fah­rer blieb auf der Kreis­stra­ße BA 29, Höhe Pett­stadt, mit sei­nem Lkw-Zug ste­hen und ver­stän­dig­te die Poli­zei und den Ret­tungs­dienst. Im Anhän­ger waren ca. 15 t Getrei­de gela­den. Eine Brem­se des Anhän­gers blockier­te wäh­rend der Fahrt und erhitz­te die Anhän­ger­ach­se. Durch die star­ke Hit­ze qualm­te es stark und der Anhän­ger­auf­bau wur­de beschä­digt, wodurch das Getrei­de teil­wei­se nach außen sicker­te. Das Getrei­de wur­de im Anschluss von der Feu­er­wehr kon­trol­liert aus dem Anhän­ger gelas­sen, um auch mög­li­che Glut­ne­ster abzulösen.

Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen liegt ein tech­ni­scher Defekt an der Brems­an­la­ge vor. Das Ablö­schen und die Ber­gung der Ladung erfor­der­te einen grö­ße­ren Auf­wand an Ein­satz­kräf­ten und Gerät, wes­halb die Kreis­stra­ße 29 vor­aus­sicht­lich für eini­ge Stun­den gesperrt sein wird.

Der Sach­scha­den am Anhän­ger und dem Getrei­de wur­de mit 25.000,- EUR geschätzt.

Am Ein­satz­ort waren zu Beginn des Ein­sat­zes 35 Feu­er­wehr­kräf­te im Einsatz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­rad­un­fall

Igens­dorf. Am Sonn­tag­nach­mit­tag stürz­te ein 55-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Renn­rad auf dem Rad­weg von Igens­dorf nach Wei­den­bühl. Beim Sturz zog er sich trotz eines getra­ge­nen Fahr­rad­helms mit­tel­schwe­re Ver­let­zung im Gesichts­be­reich zu und wur­de auf­grund des­sen zur wei­te­ren Behand­lung mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus Forch­heim gebracht. An sei­nem Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Neun­kir­chen a. Brand. Auf­grund zu hoher Geschwin­dig­keit wur­de Sonn­tag­nacht gegen 00:00 Uhr ein 21-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ein sog. „But­ter­fly­mes­ser“ bei dem 21-Jäh­ri­gen fest. Da es sich hier­bei um einen ver­bo­te­nen Gegen­stand han­delt erwar­tet ihn nun eine Straf­an­zei­ge nach dem Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Beim Aus­par­ken ange­sto­ßen und anschlie­ßend davongefahren

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­te­te am Sonn­tag­nach­mit­tag, wie eine 67-Jäh­ri­ge mit ihrem Mitsu­bi­shi auf dem Park­platz in Vier­zehn­hei­li­gen rück­wärts aus­park­te und dabei einen sil­ber­far­be­nen BMW leicht tou­chier­te. Anschlie­ßend fuhr die Frau davon, ohne sich um den ange­rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von rund 3.000 Euro zu küm­mern. Sie konn­te von der ein­ge­setz­ten Poli­zei­strei­fe im Nach­gang zu Hau­se ange­trof­fen wer­den. An ihrem Auto war ein leich­ter Krat­zer erkenn­bar. Sie erhält ein Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Erneu­ter Pkw-Aufbruch

EBENS­FELD. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, zwi­schen 19.40 Uhr und 06.20 Uhr, brach ein bis­lang unbe­kann­ter Täter eine blau­en Renault Traf­fic auf, der zu die­ser Zeit in der Stra­ße „Obe­rer Kell­bach­damm“ abge­stellt war. Aus dem Inne­ren wur­den rund 30 Euro Bar­geld und eine Geträn­ke­fla­sche ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Alt­rei­fen ille­gal entsorgt

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Ins­ge­samt 22 Alt­rei­fen ent­sorg­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter seit Anfang Dezem­ber an einem Feld­weg und in einem Wei­her bei Hain­zen­dorf. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ein­bruch in Indoor-Spielplatz

LICH­TEN­FELS. Etwa 1.000 Euro Bar­geld erbeu­te­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter bei einem Ein­bruch in einen Indoor-Spiel­platz im Eichen­weg. Der oder die Täter gelang­ten in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, zwi­schen 20.00 Uhr und 09.15 Uhr, ins Gebäu­de und leer­ten die Kas­sen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Schau­ka­sten beschädigt

WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­mit­tag stell­te eine 66-Jäh­ri­ge fest, dass die Schlös­ser am Schau­ka­sten der evan­ge­li­schen Kir­che, in der Stra­ße „Am Stadt­gra­ben“, beschä­digt wur­den. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird mit 200 Euro bezif­fert. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.