Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Zwei Brü­der auf Diebestour

Weil sie mit­ten in der Fuß­gän­ger­zo­ne Feu­er­werks­kör­per zün­de­ten, gerie­ten zwei Brü­der, im Alter von 8 und 14 Jah­ren, am Mon­tag­nach­mit­tag, 18.12.2023, gegen 16:30 Uhr ins Visier der Erlan­ger Polizei.

Noch bevor eine Ansprach der Jugend­li­chen durch die Poli­zei­be­am­ten erfol­gen konn­te, war­fen die­se noch einen der, erlaub­nis­freie erwor­be­nen, Feu­er­werks­kör­per (Kin­der- und Jugend­feu­er­werk) in den Ein­gangs­be­reich eines Dro­ge­rie­markts in der Nürn­ber­ger Stra­ße. Hier­durch wur­de ein Tep­pich im Ein­gangs­be­reich durch ein ent­stan­de­nes Brand­loch leicht beschä­digt. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le hän­dig­ten die bei­den Brü­der nicht nur die rest­li­chen Böl­ler, son­dern auch noch ver­schie­den­ste Gegen­stän­de aus, die sie in den ver­gan­ge­nen Stun­den in meh­re­ren Erlan­ger Geschäf­ten ent­wen­det hat­ten. Der Gesamt­wert des Die­bes­guts wird aktu­ell auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die Kin­der wur­den im Anschluss an die Mut­ter über­ge­ben, gegen den bereits straf­mün­di­gen 14-jäh­ri­gen wur­den meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl und Sach­be­schä­di­gung ein­ge­lei­tet. Wei­ter­hin wird das Jugend­amt über die Vor­fäl­le informiert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -