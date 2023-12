DJK Don Bos­co Bam­berg 116:71 (33:17/68:32/99:54)

Beim ersten Spiel der Rück­run­de und gleich­zei­tig dem letz­ten Spiel in die­sem Jahr gab es für den ATS in Bam­berg nichts zu holen. Gegen den Tabel­len­letz­ten der Bay­ern­li­ga Nord, DJK Don Bos­co Bam­berg, gab es eine hohe 116:71-Niederlage, nach­dem man beim Hin­spiel in Kulm­bach noch als Sie­ger vom Platz ging.

Bis­her läuft es nicht gera­de rund beim ATS in die­ser Sai­son: nur vier Sie­ge bei sie­ben Nie­der­la­gen lau­te­te die Bilanz der Vor­run­de. Die Bier­städ­ter muss­ten zum Rück­run­den­auf­takt dann, mit Niklas Jung­bau­er (krank) und Mar­cus Malla­nik (Knie­pro­ble­me) gleich auf zwei der wich­tig­sten Spie­ler ver­zich­ten. Dass die bis dahin sieg­lo­sen Bam­ber­ger bes­ser spie­len kön­nen als ihr Tabel­len­platz ver­mu­ten lässt, davor warn­te jedoch der ATS-Coach Chri­stoph Jung­bau­er vor dem Spiel bereits sei­ne Mann­schaft in der Kabine.

Dies zeig­te die Dom­städ­ter dann auch direkt von Beginn an und spiel­ten sich in den ersten drei Vier­teln in eini­gen regel­rech­ten Rausch. 33 Punk­te im ersten, 35 im zwei­ten und 31 im drit­ten Vier­tel. Macht zusam­men 99 Punk­te nach nur 30 Minu­ten, dem der ATS nur 54 Punk­te ent­ge­gen stel­len konn­te. Mög­lich mach­te dies aber das durch­gän­gig schlech­te Abwehr­ver­hal­ten der Kulm­ba­cher. Immer wie­der reich­ten ein­fa­che Aktio­nen um den frei­en Mann in der Zone oder an der Drei­er­li­nie zu fin­den. Nie gelang es dem ATS rich­tig ins Spiel zu fin­den. Erst das letz­te Vier­tel konn­te man, nach­dem das Spiel schon längst ent­schie­den war, mit 17:17 aus­ge­gli­chen gestalten.

In der Tabel­le befin­det sich der ATS Kulm­bach nun auf dem zehn­ten Platz wie­der und lässt momen­tan nur die Aschaf­fen­burg Bas­kets 2 sowie die DJK Bam­berg (jeweils bis­her nur ein Sieg) hin­ter sich. Nach der kur­zen Win­ter­pau­se geht es im neu­en Jahr gleich mit einem schwe­ren Spiel wei­ter. Am 13.01. kommt der Tabel­len­drit­te aus Schwein­furt zum Heim­spiel in die CVG-Hal­le. Das Hin­spiel gewann DJK Schwein­furt zuhau­se mit 56:52 gegen den ATS.

ATS Kulm­bach: Mitchell,L. (16P); Koths,T (15 Punkte/​1 Drei­er); Brown, D. (14P/1D); Schwa­ben­land, A. (14P); Schwa­ben­land, P. (4P); Arlt, R.(4P); Hansl, M. (4P); Eckhardt,A.; Pietsch,F.