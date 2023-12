Die Qua­li­tät der beruf­li­chen Bil­dung wird in Ober­fran­ken groß­ge­schrie­ben. Das stel­len die 20 jun­gen Leu­te ein­drucks­voll unter Beweis, die auf Klo­ster Banz bei einer Fei­er­stun­de der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth geehrt wur­den. Alle 20 gel­ten auf­grund ihrer Lei­stun­gen in den Abschluss­prü­fun­gen als Bay­erns beste Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten in ihren Ausbildungsberufen.

Weil die Ehrung im zurück­lie­gen­den Jahr nicht statt­fin­den konn­te, wur­den dies­mal nicht nur die Absol­ven­ten des lau­fen­den Jah­res, son­dern auch die des Vor­jah­res geehrt. Vier Bay­ern­be­ste kamen dabei aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Alle vier sind nicht nur Bay­ern­be­ste, son­dern auch Bun­des­be­ste. Die Auf­be­rei­tungs­me­cha­ni­ke­rin Nad­ja Herr­mann von den Hart­stein­wer­ken Schicker und der Beton- und Stahl­be­ton­bau­er Seba­sti­an Rit­ter von der Bau­un­ter­neh­mung W. Mark­graf schlos­sen bereits 2022 ab. Der Stra­ßen­bau­er Bene­dikt Opitz, eben­falls von der Bau­un­ter­neh­mung W. Mark­graf und die Tex­til- und Modenä­he­rin Ali­na Schren­ker von der medi GmbH & Co. KG in Bay­reuth gehö­ren dem Prü­fungs­jahr­gang 2023 an.

„Die Bay­ern­be­sten zei­gen, dass in Ober­fran­ken Aus­bil­dung auf Top-Niveau betrie­ben wird“, sag­te IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm. „Sie sind in ihrem Beruf das Maß aller Din­ge“, rief er den Absol­ven­ten zu. IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner appel­lier­te an die Bereit­schaft der jun­gen Leu­te zum lebens­lan­gen Ler­nen. Natür­lich hät­ten stän­di­ge Ver­än­de­run­gen in der Arbeits-und Berufs­welt Aus­wir­kun­gen auf den Arbeits­markt. Dabei gebe es Risi­ken, immer aber auch Chan­cen. „Wer beruf­lich wei­ter­kom­men und sei­ne Posi­ti­on stär­ken will, muss die­se Chan­cen nut­zen“, so der IHK-Präsident.

Nach den Wor­ten des Hofer Land­rats Dr. Oli­ver Bär erle­be die Gesell­schaft der­zeit eine Trans­for­ma­ti­on in vie­ler­lei Hin­sicht. „Wir kön­nen die­se Trans­for­ma­ti­on nur dann bewäl­ti­gen, wenn wir die besten Köp­fe in unse­ren Rei­hen haben“, so Oli­ver Bär. Mit Blick auf die Bay­ern­be­sten sag­te der Land­rat: „Sie sor­gen dafür, dass unse­re Betrie­be eine Zukunft haben. Dar­auf kön­nen Sie, Ihre Betrie­be und Ihre Fami­li­en wirk­lich stolz sein.“