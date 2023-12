Die Tafel Bay­reuth bit­tet zur Patenschaft!

Was wir alle aus dem Beruf und aus dem Pri­vat­le­ben ken­nen, macht auch vor der Tafel Bay­reuth nicht Halt: Die Prei­se stei­gen. „Die Lebens­mit­tel­prei­se sind für uns nicht das Pro­blem, da wir hier ohne­hin auf gespen­de­te Waren ange­wie­sen sind. Schwie­rig sind für uns vor allem die Ener­gie­prei­se. Denn der Betrieb unse­res Ladens braucht natür­lich jede Men­ge Strom und Heiz­ko­sten.“ Die Vor­sit­zen­de der Tafel Bay­reuth, Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin beob­ach­tet die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen Ent­wick­lun­gen nicht ohne Sor­ge. Den­noch blickt sie zuver­sicht­lich in die Zukunft: „Wir dan­ken allen Men­schen, die uns im zurück­lie­gen­den Jahr mit Tat­kraft, Ideen und mit Geld­spen­den unter­stützt haben. So konn­ten wir auch 2023 den gere­gel­ten Betrieb der Tafel Bay­reuth auf­recht erhal­ten.“ Einen wert­vol­len Bei­trag zur Finan­zie­rung des teu­ren Laden­be­trie­bes lei­sten die Laden­pa­tin­nen und Laden­pa­ten der Tafel Bayreuth.

Laden­pa­ten­be­auf­trag­ter der Tafel Bay­reuth ist Klaus Wührl-Strul­ler. Er ist zuver­sicht­lich: „Wir haben vie­le treue Laden­pa­tin­nen und Laden­pa­ten. Zudem unter­stüt­zen uns die Medi­en wirk­lich groß­ar­tig bei der Suche nach neu­en Spen­de­rin­nen und Spen­dern. Wir ver­trau­en auf die Lie­be der Bay­reu­ther zu ihrer Tafel und hof­fen, dass wir auch für 2024 wie­der aus­rei­chend Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zer fin­den.“ Die Zuver­sicht kommt nicht von unge­fähr. Seit Wührl-Strul­ler vor über 15 Jah­ren die Idee zu die­ser Akti­on hat­te, ist sie eine ech­te Erfolgsgeschichte.

Das For­mu­lar für die Zeich­nung einer Laden­pa­ten­schaft fin­det sich auf der Home­page der Tafel Bay­reuth unter www​.bay​reu​ther​-tafel​.de.

INFO: Eine Laden­pa­ten­schaft kostet min­de­stens 10 Euro pro Jahr oder 120 im Jahr. Höhe­re Bei­trä­ge sind mög­lich. Die Laden­pa­ten­schaft ist begrenzt auf ein Jahr und ver­län­gert sich nicht auto­ma­tisch. For­mu­la­re für die Zeich­nung unter www​.bay​reu​ther​-tafel​.de, per E‑Mail an info@​tafel-​bayreuth.​de oder durch Ein­scan­nen des QR-Codes. Tele­fo­ni­sche Aus­künf­te erteilt Klaus Wührl-Strul­ler unter 0170 7580780.