Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Ein Fahr­rad­dieb wur­de durch eine Zivil­strei­fe der Poli­zei Bam­berg am Sonn­tag­mor­gen in der Bren­ner­stra­ße fest­ge­nom­men. Der 44jährige Mann aus Fürth fiel dadurch auf, dass er bei Erblicken der Beam­ten vom Bahn­hof weg­rann­te und dabei einen Gegen­stand weg­warf. Der Mann wur­de fest­ge­hal­ten, dar­auf mel­de­ten sich Pas­san­ten, die anga­ben, der Mann habe zuvor mit einer Akku-Flex ver­sucht, ein Schloss eines E‑Bikes auf­zu­fle­xen. Der Mann wur­de im Lau­fe des Sonn­tags bei einem Rich­ter vorgeführt.

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend hat in einem Nah­ver­sor­ger in der Lan­gen Stra­ße ein Gour­met­la­den­dieb zuge­schla­gen. Die­ser hat­te sich an der Fleisch­the­ke ein Och­sen­steak für 11 Euro abpacken las­sen und dann die­ses in sei­ne Tasche gesteckt, ohne die Ware zu bezah­len. Hin­wei­se auf den Täter sind vor­han­den, die Poli­zei ermittelt.

BAM­BERG. Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag nutz­te ein bis dato unbe­kann­ter Mann die Gunst der Stun­de und riss eine Jacke, die im Außen­be­reich eines Beklei­dungs­ge­schäf­tes am Grü­nen Markt auf­ge­hängt war, vom Ver­kaufs­stän­der und flüch­te­te in Rich­tung Austra­ße. Vom Dieb ist ledig­lich bekannt, dass er vor dem Dieb­stahl eine rot-wei­ße Jacke trug.

BAM­BERG. Eben­falls uner­kannt konn­te ein Laden­dieb flüch­ten, der sich im DM-Markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße mit Dro­ge­rie­ar­ti­keln im Wert von rund 130 Euro ein­ge­deckt hat. Die­se Waren steck­te er in eine mit­ge­führ­te Tasche und flüch­te­te in Rich­tung Innen­stadt. Auch in die­sem Fall hat die Poli­zei die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de durch den Laden­de­tek­tiv eines Beklei­dungs­ge­schäfts in der Franz-Lud­wig-Stra­ße mit­ge­teilt, dass die­ser zwei Laden­die­be ver­fol­ge. Bei der Abklä­rung durch die Poli­zei wur­de ermit­telt, dass einer der bei­den im Beklei­dungs­ge­schäft eine Jacke für rund 150 Euro ent­wen­det hat. Der ande­re Mann hat­te eine noch ver­pack­te Power­bank bei sich, für die er kei­nen Eigen­tums­nach­weis füh­ren konn­te. Die­se konn­te einem Waren­haus in der Fleisch­stra­ße zuge­ord­net werden.

Bei­de Män­ner wur­den nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft entlassen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem die 41jährige Ver­ur­sa­che­rin zumin­dest nach dem Unfall alles rich­tig gemacht hat, hat sich am Sams­tag­mor­gen in der Jäger­stra­ße ereig­net. Die VW-Fah­re­rin hat­te beim Ran­gie­ren ein Ver­kehrs­zei­chen ange­fah­ren und vor­sorg­lich die Poli­zei ver­stän­digt. Mit einer Ver­war­nung aber ohne wei­te­re Ermitt­lun­gen der Poli­zei konn­te die Frau ihren Weg fortsetzen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Der 34jährige Fah­rer eines wei­ßen BMW hat im Bam­ber­ger Hafen­ge­biet gegen ca. 01:30 Uhr zunächst nur eine Ver­kehrs­in­sel und deren Ver­kehrs­zei­chen über­fah­ren. Sowohl der Fah­rer als auch die drei Bei­fah­rer stie­gen aus und sahen sich gemein­sam den ent­stan­den Scha­den an. Danach setz­ten sie die Fahrt fort. Der Unfall, die Flucht sowie der Ver­bleib des Unfall­fahr­zeu­ges wur­den durch einen Zeu­gen beob­ach­tet. Die­ser konn­te dann der ein­tref­fen­den Strei­fe den Stand­ort des Unfall-Pkw mit­tei­len. Der Fah­rer hat­te sich in einem Feld in der Nähe fest­ge­fah­ren. Gegen ihn wird nun wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht ermittelt.

BAM­BERG. Hin­wei­se zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Num­mer 0951 9129 210 ent­ge­gen. Am Sams­tag­abend wur­de im Zeit­raum von 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr ein Pkw Hon­da, der am Wei­den­damm geparkt abge­stellt war, beschä­digt. Ein ver­mut­lich schwar­zer Audi A1 mit Bam­ber­ger Kenn­zei­chen hat­te in die­sem Zeit­raum den Pkw Hon­da an der Fah­rer­sei­te gestreift, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen, gegen ca. 4 Uhr, fiel ein Trun­ken­bold in der Sand­stra­ße nega­tiv auf. Der 33jährige Hes­se, dem wohl das Bam­ber­ger Bier nicht bekam, belei­dig­te aus dem Nichts her­aus Poli­zei­be­am­te, die in ande­rer Sache in der Sand­stra­ße waren, mit üblen Aus­drücken. Der Mann wur­de zur Dienst­stel­le ver­bracht und wird nun wegen Belei­di­gung angezeigt.

Zeit­gleich wur­de ein 22jähriger Mann aus dem Land­kreis Bam­berg zu einer Kör­per­ver­let­zung befragt, bei der er sowohl Täter als auch Geschä­dig­ter gewe­sen sein soll. Auch die­ser Mann war mas­siv betrun­ken und ver­bal aggres­siv. Er belei­dig­te die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten mit hier nicht zitier­fä­hi­gen Aus­drücken. Der Mann wur­de in Gewahr­sam genom­men. Dabei lei­ste­te er noch erheb­li­chen Wider­stand gegen die Maß­nah­me. Er wird sich wegen Tät­li­chen Angriffs auf Poli­zei­be­am­te, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te und Belei­di­gung ver­ant­wor­ten müs­sen. Im nüch­ter­nen Zustand durf­te er die Poli­zei­wa­che wie­der verlassen.

BAM­BERG. Ein 20jähriger Mann wur­de am Sams­tag­abend in der Nürn­ber­ger Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei kam ein ver­bo­te­nes Mes­ser zum Vor­schein, was die Beam­ten sicher­stell­ten. Der Mann muss sich nun wegen des Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz ver­ant­wor­ten. Der 18jährige Beglei­ter wur­de eben­falls kon­trol­liert. Die­ser hat­te Rausch­gift bei sich, was eben­falls sicher­ge­stellt wur­de. Er wird wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend wur­de der Poli­zei eine Strei­tig­keit zwi­schen einer Frau und einem Mann auf der Euro­pa­brücke mit­ge­teilt. Bei der Abklä­rung vor Ort wur­de bekannt, dass die 56jährige Frau aus dem Land­kreis Bam­berg den 49jährigen Mann als Bei­fah­rer bei sich in ihrem Pkw mit­nahm. Der Mann habe ihr wäh­rend der Fahrt im Streit ins Gesicht gegrif­fen, sodass die Frau Kra­ter erlitt.

Da die Frau sehr ver­äng­stigt und der Mann aggres­siv und alko­ho­li­siert war wur­de die­ser in Gewahr­sam genom­men. Gegen ihn wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gung ermittelt.

BAM­BERG. Hin­wei­se zu einem Fall von Sach­be­schä­di­gung an einem Pkw erbit­tet die Poli­zei Bam­berg – Stadt. Ein in der Stricker­stra­ße abge­stell­ter Pkw Tes­la wur­de im Zeit­raum vom 15.12.2023 bis 16.12.2023 beschä­digt. Ein bis dato unbe­kann­ter Täter hat – ver­mut­lich mit einem spit­zen Gegen­stand – die Motor­hau­be ver­kratzt, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 1500 Euro entstand.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Sams­tag­abend, gegen 17:45 Uhr, ereig­ne­te sich ein Laden­dieb­stahl in einem Super­markt in der Bie­gen­hof­stra­ße. Ein 22-jäh­ri­ger und ein 25-jäh­ri­ger Mann ent­wen­de­ten gemein­schaft­lich Lebens­mit­tel im Wert von ca. 150 €. Als die Die­be von einem Ange­stell­ten des Mark­tes ertappt wur­den, ver­such­ten sie zu flüch­ten, konn­ten jedoch nach kur­zer Ver­fol­gung bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Wäh­rend der Flucht stieß einer der Die­be gegen einen gepark­ten Pkw und beschä­dig­te diesen.

Bei­de müs­sen sich nun straf­recht­lich für ihre Tat verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

GUN­DELS­HEIM. Am Sams­tag­abend, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 21-jäh­ri­ger Hyundai–Fahrer die Kar­me­li­ten­stra­ße. Er über­sah beim Abbie­gen in die See­hof­stra­ße einen dun­kel geklei­de­ten 80-jäh­ri­gen Fuß­gän­ger und fuhr die­sen an. Der Fuß­gän­ger wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nicht schwe­rer ver­letzt, er kam jedoch in ein Krankenhaus.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

RAT­TELS­DORF. Einen Scha­den in Höhe von ca. 300 Euro rich­te­te und unbe­kann­ter BMW-Fah­rer am Sams­tag­abend, gegen 17:45 Uhr, an, als er die Kreis­stra­ße von Höfen nach Daschen­dorf befuhr. Da der BMW-Fah­rer auf die Gegen­fahr­bahn kam und ihm ein ent­ge­gen­kom­men­der 20-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer nicht aus­wei­chen konn­te, kol­li­dier­ten die Außen­spie­gel der Fahr­zeu­ge mit­ein­an­der. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern setz­te der bis dato Unbe­kann­te BMW-Fah­rer sei­ne Fahrt fort. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

BAM­BERG. Ein 34-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer über­fuhr am Sonn­tag­mor­gen eine Ver­kehrs­in­sel und ein Ver­kehrs­zei­chen in der Emil-Kem­mer-Stra­ße / Hafen­stra­ße. Nach­dem er den Scha­den in Höhe von ca. 500 € zusam­men mit sei­nen Mit­fah­rern begut­ach­tet hat­te, setz­te er sei­ne Fahrt fort, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Er konn­te durch eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land ange­trof­fen wer­den und muss sich nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.

Kör­per­ver­let­zun­gen

ALTEN­DORF. Ein Trink­ge­la­ge in der Schul­stra­ße ende­te am Sonn­tag­mor­gen gegen 00:00 Uhr in einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Ein 19-jäh­ri­ger Mann ging hier­bei nach reich­lich Alko­hol­kon­sum sei­ne drei, eben­falls alko­ho­li­sier­ten, Mit­be­woh­ner an und schlug bzw. trat die­se. Zu schwe­re­ren Ver­let­zun­gen kam es hier­bei glück­li­cher­wei­se nicht.

Der 19-jäh­ri­ge wur­de in Gewahr­sam genom­men und aus­ge­nüch­tert. Ihn erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bezie­hungs­streit im Rot­main­cen­ter eskaliert

BAY­REUTH. Am Sams­tag­nach­mit­tag eska­lier­te ein Streit eines jun­gen Paars auf der Fuß­gän­ger­brücke zum Rot­main­cen­ter. Der jun­ge Mann hielt der Frau dann ein Mes­ser vor und droh­te ihr damit. Zwei auf­merk­sa­me Pas­san­ten, wel­che das Gan­ze mit­be­ka­men schrit­ten ein, trenn­ten die bei­den und nah­men ihm das Mes­ser ab. Der Mann wur­de anschlie­ßend fest­ge­nom­men. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Bedro­hung. Zu einer Gefahr für die Besu­cher des Rot­main­cen­ters kam es zu kei­ner Zeit. Die jun­ge Frau erlitt bei der vor­he­ri­gen Aus­ein­an­der­set­zung eine leich­te Ver­let­zung an der Hand, wel­che in einer Kli­nik behan­delt wurde.

Schmier­fink in Bay­reuth unter­wegs – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag trieb ein Schmier­fink in der Nibe­lun­gen­stra­ße sein Unwe­sen. Dort und in den umlie­gen­den Stra­ße brach­te er zahl­rei­che Graf­fi­tis an Haus­fas­sa­den an. Der genaue Sach­scha­den kann aktu­ell noch nicht genau bezif­fert wer­den. Zeu­gen wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tel. 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Christ­baum und Gar­ten­stuhl entwendet

BAY­REUTH. In den frü­hen Sonn­tag­mor­gen­stun­den kamen ein 19- und ein 20-jäh­ri­ger Mann auf die Idee aus der Innen­stadt einen geschmück­ten Christ­baum und einen Gar­ten­stuhl zu ent­wen­den. Nach kur­zer Flucht konn­ten die bei­den jedoch ange­trof­fen wer­den. Die Gegen­stän­de wur­den sicher­ge­stellt und die bei­den alko­ho­li­sier­ten Män­ner erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht an Kfz

Igens­dorf. Am Sams­tag in der Zeit zwi­schen 10.15 und 10:30 Uhr war ein Pkw der Mar­ke Ford, auf dem Park­platz des EDE­KA ord­nungs­ge­mäß geparkt. Nach den Besor­gun­gen stell­te der 51-jäh­ri­ge Hal­ter fest, dass die Stoß­stan­ge hin­ten links beschä­digt bzw. ange­fah­ren wur­de. Ein Ver­ur­sa­cher gab sich nicht zu erken­nen. Am Pkw des Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von 1.500 Euro.

Wer Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kann, möge sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Gegen 10:15 Uhr kam es auf der Bay­reu­ther Stra­ße im Bereich der Karl-Schweng­ler-Stra­ße zu einem Auf­fahr­un­fall zwei­er Pkw. Der 34-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer stieß hier­bei in den ver­kehrs­be­dingt brem­sen­den 48-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer vor ihm. Neben dem Fah­rer des vor­aus­fah­ren­den Pkw wur­de auch ein Mit­fah­rer leicht ver­letzt. Der Scha­den an den Fahr­zeu­gen wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Zwi­schen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wur­de ein gepark­tes Wohn­mo­bil in der Kon­rad-Roth-Stra­ße ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­par­ken beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Unfall­ort, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Zwi­schen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr wur­de in der Luit­pold­stra­ße der gepark­te Pkw eines 25-Jäh­ri­gen ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Der Scha­den liegt geschätzt bei ca. 1.500 EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Nacht vom 15.12. auf den 16.12. wur­de am Bahn­hofs­vor­platz in Forch­heim ein E‑Scooter im Wert von ca. 530 EUR ent­wen­det. Hin­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat nimmt die Poli­zei Forch­heim ent­ge­gen (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum von 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr wur­de ein gepark­ter Pkw auf dem Park­platz eines Dis­coun­ters in der Büg­stra­ße mut­wil­lig beschä­digt. Ein Krat­zer zog sich über die kom­plet­te rech­te Fahr­zeug­sei­te. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Etwa­ige Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Gar­ten­zaun beschädigt

MARKTZ­EULN. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein Gar­ten­zaun in der Schüt­zen­stra­ße von 2 unbe­kann­ten Per­so­nen beschä­digt. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Fahr­tüch­tig­keit falsch eingeschätzt

RED­WITZ AN DER RODACH. Ein 65jähriger Pkw-Fah­rer schätz­te am Sams­tag­vor­mit­tag sei­ne Fahr­tüch­tig­keit so falsch ein, dass er wäh­rend der Fahrt in einen soge­nann­ten „Sekun­den­schlaf“ fiel. Auf­grund des­sen geriet sein Pkw in den Gegen­ver­kehr, wo ein 62jähriger Pkw-Fah­rer gera­de noch einen Unfall ver­hin­dern konn­te. Den­noch geriet der Pkw des Ver­ur­sa­chers noch links von der Fahr­bahn ab und stürz­te eine klei­ne Böschung hinab.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss­te im Anschluss ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Falsch­par­ken kann rich­tig teu­er werden

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Sams­tag­mit­tag hat­te eine 40jährige Pkw-Fah­re­rin ihren Pkw in der Bam­ber­ger Stra­ße so ver­kehrs­un­gün­stig auf dem Geh­weg abge­stellt, dass sie einen Straf­zet­tel erhielt. Noch wäh­rend die Poli­zei­be­am­ten vor Ort waren, kam die Fah­re­rin hin­zu, da sie ja nur „kurz“ den Pkw ver­las­sen hat­te. Hier­bei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten fest­stel­len, dass die Frau alko­ho­li­siert war. Bei einem dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Atem­al­ko­hol­test konn­te der stol­ze Wert von 3.46 Pro­mil­le fest­ge­stellt werden.

Nicht nur das der Füh­rer­schein der Frau sicher­ge­stellt wur­de, sie muss sich jetzt auch noch vor dem Gesetz ver­ant­wor­ten und wird die näch­ste Zeit wohl kei­nen Pkw mehr fahren.

Lebens­mit­tel entwendet

LICH­TEN­FELS. Ein 66jähriger Mann konn­te am Sams­tag­nach­mit­tag von in einem Ver­brau­cher­markt in der Robert-Koch-Stra­ße dabei beob­ach­tet wer­den, wie er ver­such­te mit einem Ein­kaufs­wa­gen mit meh­re­ren Lebens­mit­teln den Markt zu ver­las­sen ohne die Waren vor­her zu bezah­len. Neben einem Haus­ver­bot, wel­ches der Mann erhielt, muss er sich nun auch vor dem Gesetz verantworten.

Bei Ver­kehrs­kon­trol­le erwischt

LICH­TEN­FELS. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le in der Rudolf-Die­sel-Stra­ße konn­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dei­nem 36jähren Pkw-Fah­rer fest­stel­len, dass die­ser bereits seit meh­re­ren Mona­ten kei­nen Füh­rer­schein mehr besitzt. Die­sen muss­te er abge­ben, da er eine Trun­ken­heits­fahrt began­gen hat­te. Da er jetzt noch immer mit einem Pkw fährt, muss er sich erneut vor dem Gesetz verantworten.

Ver­kehrs­un­fall­flucht – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht kam es am frü­hen Sams­tag­abend in der Lang­hei­mer Stra­ße. Hier­bei wur­de ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren und hier­bei auf einen wei­te­ren, eben­falls gepark­ten Pkw auf­ge­scho­ben. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le, ohne sei­ne Per­so­na­li­en vor­her anzugeben.

Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder das genutz­te Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.