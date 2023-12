Ab 18.12.2023 star­tet der Kar­ten­vor­ver­kauf für die 16. Prunk­sit­zung der När­ri­schen Sied­ler Lich­ten­ei­che Forch­heim e.V. Die­se Prunk­sit­zung ist auch eine Jubi­lä­umsprunk­sit­zung anläss­lich des 22. jäh­ri­gen Vereinsjubiläums.

Die Prunk­sit­zun­gen fin­den am Frei­tag, den 19.01.2024 und Sams­tag, den 20.01.2024 ab 19:11 Uhr in der Volks­bank Event­hal­le in Forch­heim statt.

Die Kar­ten kön­nen im Vor­ver­kauf, in der Haupt­stel­le der Volks­bank Forch­heim, zu einem Preis von 17,50 € pro Kar­te erwor­ben werden.

Der Kin­der­fa­sching fin­det am Sonn­tag, den 04.02.2024 in Pfarr­saal St. Anna statt. Kar­ten gibt es auch im Vor­ver­kauf bei der Haupt­stel­le Volks­bank. Der Preis pro Kar­te beträgt 5,00 €.

Es freu­en sich auf unse­re Gäste unser Prin­zen­paar Han­nah I. mit Alex­an­der I. mit dem Kin­der­prin­zen­paar Lil­ly I. und Valen­tin I.

Eben­so kann, wer möch­te, sich zur Teil­nah­me an den Faschings­um­zug anmel­den. Die­ser fin­det am Faschings­sonn­tag, den 11.02.2024 statt. Anmel­dung unter Link https://​www​.forch​hei​mer​-fasching​.de/​F​a​s​c​h​i​n​g​s​z​u​g​-​2​0​24/

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.forch​hei​mer​-fasching​.de/