Das Team steht fest

Gute Nach­richt aus der Senio­ren­ar­beit des Land­krei­ses Bay­reuth: In die­ser Woche hat die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung des Senio­ren­bei­rats für den Land­kreis Bay­reuth statt­ge­fun­den. Zur Vor­sit­zen­den in die­sem neu­en Gre­mi­um wur­de Son­ja Wag­ner gewählt. Auf­grund ihrer Tätig­keit als Krei­s­se­nio­ren­be­auf­trag­te für die Regi­on Süd gehört sie dem Senio­ren­bei­rat an. Man­fred Neu­mei­ster, der für die Regi­on West zustän­dig ist, besetzt den Posten des Stellvertreters.

Der Arbeits­aus­schuss, der aus wei­te­ren fünf Mit­glie­dern des Gre­mi­ums besteht, wur­de eben­falls gewählt. Acht Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber sind dabei ange­tre­ten. Gewählt wur­den Petra Preiß­in­ger, Senio­ren­be­auf­trag­te für Creu­ßen und Schna­bel­waid, Gün­ter Pöll­mann, Krei­s­se­nio­ren­be­auf­trag­ter für die Regi­on Nord­ost, Ange­li­ka Sey­ferth, Senio­ren­be­auf­trag­te für Mistel­gau, Karin Orbes, Vor­sit­zen­de der Alz­hei­mer­ge­sell­schaft Bay­reuth-Kulm­bach, und Karin Spörl, Vor­sit­zen­de des Eli­sa­beth-Ver­eins Pottenstein.

Der Senio­ren­bei­rat wird im neu­en Jahr sei­ne Arbeit auf­neh­men und fest­le­gen, mit wel­chen The­men er sich zunächst beschäf­tigt. Der bereits bestehen­de Aus­tausch mit den haupt­amt­li­chen Kräf­ten der Senio­ren­ar­beit bie­tet hier­für eine gute Grundlage.