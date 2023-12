Hei­mi­sche Genüs­se zur Adventszeit

Zum zehn­ten Mal sind Direkt­ver­mark­ter und Erzeu­ger­ge­mein­schaf­ten aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg in wech­seln­der Beset­zung mit ihrer Mischung aus tra­di­tio­nel­len Spe­zia­li­tä­ten und kuli­na­ri­schen Trends ein Anziehungspunkt.

Leb­ku­chen und Char­le­ma­gner aus Ober­fran­ken, Lamm­spe­zia­li­tä­ten und Wald­blü­ten­ho­nig aus der Ober­pfalz sowie Apfel­glüh­wein und Quit­ten­punsch aus den Früch­ten hei­mi­scher Streu­obst­wie­sen aus Mit­tel­fran­ken haben eins gemein­sam – ihre Erzeu­ger­be­trie­be sind mit ihren hand­werk­lich pro­du­zier­ten Pro­duk­ten treue Weg­be­glei­ter des Auf­trit­tes in den roman­ti­schen Nischen der Sebal­dus­kir­che. „Wir sind sehr stolz dar­auf zu sehen, wie sich die Buden von Ori­gi­nal Regio­nal zu einem festen Bestand­teil des Nürn­ber­ger Christ­kind­les­mark­tes ent­wickelt haben“, sagt Dr. Mat­thi­as Ever­ding, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Nürn­berg, Lan­des­ob­mann der baye­ri­schen Spar­kas­sen und Kura­to­ri­ums­mit­glied des För­der­ver­eins „Wirt­schaft für die Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.“

Die­ser und wei­te­re För­de­rer der mit­tel­frän­ki­schen Spar­kas­sen genos­sen bereits in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re die reich­hal­ti­ge Aus­wahl an weih­nacht­lich gewürz­ten Heiß­ge­trän­ken sowie regio­na­len Lecke­rei­en. Beson­de­re Auf­merk­sam­keit galt den noch rela­tiv unbe­kann­ten und süß­säu­er­lich schmecken­den Pro­duk­ten aus der Has­kap-Bee­re. Adolf Doden­höft, Vor­stands­mit­glied und bal­di­ger Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Fürth stellt fest: „Neben so tra­di­tio­nel­len Pro­duk­ten ist es bemer­kens­wert, dass die Direkt­ver­mark­ter aus unse­rer Regi­on immer wie­der mit kuli­na­ri­schen Inno­va­tio­nen auf­war­ten und die Krea­ti­vi­tät des hei­mi­schen Hand­werks vor­an­trei­ben.“ Zugleich fin­den die­ses Jahr wei­te­re Pro­duk­te wie Aro­nia-Bee­ren, Mac­a­rons aus Hafer­kleie oder Kunst­hand­werk aus Kirsch- und Lin­den­höl­zern den Weg in die Stände.

Am Don­ners­tag, 21. Dezem­ber, um 18 Uhr spricht die welt­be­rühm­te Sym­bol­fi­gur des Christ­kind­les­markts per­sön­lich ihre Glück­wün­sche zum 10-jäh­ri­gen Jubi­lä­um aus: Das Nürn­ber­ger Christ­kind Nel­li Lun­ken­hei­mer kommt zu den vier lie­be­voll geschmück­ten Buden in den Nischen der Sebal­dus­kir­che und wird bei die­ser Gele­gen­heit sicher so man­che Lecke­rei ver­ko­sten. Auch Staats­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann hat für die­se Zeit einen Besuch der Buden von Ori­gi­nal Regio­nal angekündigt.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Anbie­tern und zur Regio­nal­kam­pa­gne Ori­gi­nal Regio­nal auf www​.ori​gi​nal​-regio​nal​.de