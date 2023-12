Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erhiel­ten zuletzt Straf­an­zei­gen wegen Teil­nah­me an uner­laub­tem Glücks­spiel. Die Über­ra­schung bei den Betrof­fe­nen war meist groß, denn die Teil­neh­mer waren sich über das Unrecht oft gar nicht bewusst. Die Kri­mi­nal­po­li­zei rät zu Vor­sicht und genau­er vor­he­ri­ger Prüfung.

Vie­le Ban­ken stel­len im Rah­men ihrer Umsatz­be­trach­tun­gen fest, dass ihre Kun­den Gut­schrif­ten von Glücks­spiel­an­bie­tern erhal­ten. Die­se stam­men oft aus dem Aus­land und zwar über­wie­gend aus Mal­ta. Die Beträ­ge bewe­gen sich meist im zwei­stel­li­gen Euro­be­reich. Bei der Bank ent­steht auf­grund der fest­ge­stell­ten Kon­to­be­we­gun­gen der Ver­dacht der Geld­wä­sche und sie erstat­tet Anzei­ge bei der Poli­zei. Tat­säch­lich wer­den die fol­gen­den Ermitt­lun­gen bei der Kri­mi­nal­po­li­zei aber wegen uner­laub­ten Glücks­spiels geführt. Das Glücks­spiel in Deutsch­land wird durch die „Gemein­sa­me Glücks­spiel­be­hör­de der Län­der“ regu­liert. Da die Inter­net­an­bie­ter ihren Sitz häu­fig außer­halb Deutsch­lands haben, besteht auch in den mei­sten Fäl­len kei­ne Erlaub­nis zur Ver­an­stal­tung oder der Ver­mitt­lung von Glücks­spie­len im Inter­net. Wer dar­an teil­nimmt macht sich also straf­bar und zwar unab­hän­gig von der Gewinn­sum­me. Die Platt­for­men sind kaum als ille­gal zu erken­nen, da sie in deut­scher Spra­che ver­fasst sind, auf einen deut­schen Anbie­ter ver­wei­sen oder eine deut­sche Tele­fon­num­mer beinhalten.

Die ober­frän­ki­sche Kri­mi­nal­po­li­zei rät zur Vorsicht:

Alle Ver­an­stal­ter und Ver­mitt­ler von Glücks­spie­len, die über eine Erlaub­nis oder Kon­zes­si­on nach dem Staats­ver­trag zur Neu­re­gu­lie­rung des Glücks­spiel­we­sens in Deutsch­land 2021 ver­fü­gen, sind auf der soge­nann­ten „White List“ zu fin­den. Hier kön­nen Sie bequem ihren Anbie­ter über­prü­fen. Schüt­zen Sie sich vor Straf­an­zei­ge. Infor­mie­ren Sie sich, bevor Sie an einem Glücks- oder Lot­to­spiel im Inter­net teil­neh­men über fol­gen­den Link: https://​www​.gluecks​spiel​-behoer​de​.de/​d​e​/​e​r​l​a​u​b​n​i​s​f​a​e​h​i​g​e​s​g​l​u​e​c​k​s​s​p​i​e​l​/​w​h​i​t​e​l​ist