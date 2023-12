Wer­te Mitglieder,

hier­mit lädt der Fische­rei­ver­ein Eggols­heim e.V. zu sei­ner jähr­li­chen Haupt­ver­samm­lung am Sams­tag, den 20. 01.2024, um 19:00 Uhr in der Egger­bach-Hal­le in Eggols­heim ein.

Hin­weis: Es wer­den an der JHV kei­ne Jah­res­er­laub­nis­schei­ne aus­ge­ge­ben, nut­zen Sie bit­te hier­zu die vor­ge­se­he­nen Ausgabetermine.

Tages­ord­nung

Begrü­ßung Toten­ge­den­ken Berich­te Vor­stän­de, Schrift­füh­rer, Kas­sier, Was­ser- und Jugendwarte Ent­la­stung der Vorstandschaft Ehrun­gen Wün­sche und Anträge

Wün­sche und Anträ­ge sind bit­te spä­te­stens bis zum Sams­tag, den 06.01.2024 schrift­lich oder per Mail beim 1. Vor­stand Micha­el Schu­ster einzureichen.