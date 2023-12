Elt­manns Vol­ley­bal­ler möch­ten star­ke Form bestätigen

Nur eine Woche nach dem Spit­zen­spiel gegen Gotha steht dem VC Elt­mann schon der näch­ste Här­te­test bevor. Im Der­by gegen Schwaig erwar­tet der neue Coach Chri­sti­an Kranz ein enges Spiel auf Augen­hö­he und ist sich sicher, dass es am Ende auf Klei­nig­kei­ten ankom­men wird. „Schwaig ist eines der Top­teams der Liga und steht nicht umsonst auf dem drit­ten Platz. Sie haben sehr vie­le erfah­re­ne Spie­ler und mit Milan Maric eine ech­te Trai­ner­le­gen­de in ihren Rei­hen, der das Team wie immer sehr gut auf uns ein­stel­len wird.“, so der neue alte Trai­ner Chri­sti­an Kranz auf die Fra­ge, was er sich von sei­nem ersten Spiel in der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga erwartet.

Im Fran­ken­der­by will der VC Elt­mann alles dar­an­set­zen, ein wei­te­res sport­li­ches Aus­ru­fe­zei­chen zu set­zen und eine fast per­fek­te Hin­run­de mit einem Sieg zu krö­nen. Soll­te dies gelin­gen, könn­te man den Vor­sprung auf Schwaig bereits auf bis zu zehn Punkt aus­bau­en. Somit liegt der Druck am kom­men­den Wochen­en­de natür­lich eher auf Sei­ten der Mit­tel­fran­ken, die die­ses Sce­na­rio auf jeden Fall ver­hin­dern möch­ten und alles dar­an­set­zen wer­den, das Jahr ihrer­seits erfolg­reich zu been­den und den Abstand zum Spit­zen­rei­ter zu ver­rin­gern. „Das ist eine rie­si­ge Chan­ce für uns und wir wer­den in der Woche wei­ter an unse­ren Stär­ken arbei­ten, die uns die letz­ten Wochen aus­ge­zeich­net haben. Die letz­ten Spie­le haben gezeigt, dass wir jeden schla­gen kön­nen, wenn wir unser vol­les Poten­ti­al abru­fen. Wir haben aber auch gese­hen, dass es rich­tig eng wird, wenn wir nur ein paar Pro­zent nach­las­sen und das Niveau nicht kon­stant hal­ten kön­nen. Unser Ziel ist es, unse­re Top­lei­stung nun auch über die gesam­te Spiel­dau­er abru­fen zu kön­nen und die Ein­brü­che, die es auch gegen Gotha gab, zu ver­mei­den.“, so Kapi­tän Engel unter der Woche.

Beson­de­re Span­nung ver­spricht das Spit­zen­spiel am kom­men­den Wochen­en­de nicht nur auf­grund der Tabel­len­si­tua­ti­on. Das Fran­ken­der­by zählt bei Vol­ley­ball­ex­per­ten zu einem der sport­li­chen High­lights im Kalen­der­jahr und man darf gespannt sein, wie vie­le Zuschau­er sich in der „Gel­ben Höl­le“ ein­fin­den wer­den, um das Spek­ta­kel live zu ver­fol­gen. Auf den ver­schie­de­nen Social-Media­Ka­nä­len der bei­den Ver­ei­ne wird das Event seit Wochen bewor­ben und man hofft nicht nur in Schwaig auf eine aus­ver­kauf­te Hal­le. „Es ist immer geil vor einer groß­ar­ti­gen Kulis­se zu spie­len und wir hof­fen, dass die Hal­le am Wochen­en­de so rich­tig bebt. Soweit ich weiß, wird sich auch ein Bus aus Elt­mann auf den Weg machen und unse­re Fans alles dafür geben, uns zum näch­sten Sieg zu tra­gen.“, so Mit­tel­blocker Chri­sti­an Nowak zum Abschluss des Inter­views. Anpfiff am kom­men­den Sams­tag ist um 19:30 Uhr in der Hans-Simon-Hal­le in Schwaig. Zudem wird das Spiel wie immer auch auf Sport­deutsch­land über­tra­gen, sodass auch die Fans zuhau­se auf ihre Kosten kommen.