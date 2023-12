Am 24. Febru­ar 2024 wird der Ball des Sports in der Ober­fran­ken­hal­le statt­fin­den. Initia­tor und Ver­an­stal­ter ist das Sport­ku­ra­to­ri­um Bay­reuth, des­sen vor­ran­gi­ges Ziel die För­de­rung des Brei­ten­sports in Bay­reuth und der Regi­on ist. Dafür wer­den die Über­schüs­se der Ver­an­stal­tung ver­wen­det, aber auch Spen­den und Spon­so­ring­bei­trä­ge über das gesam­te Jahr. 2024 über­zeugt der Ball erneut mit einem aus­ge­wo­ge­nen und abwechs­lungs­rei­chen Programm.

The Bow­tie Band und DJ Jonas Taub­mann wer­den den Abend musi­ka­lisch gestal­ten und Fami­lie Zick­ler wird die Ball­ge­mein­de mit allem ver­sor­gen, was für einen gelun­ge­nen Tanz­abend kuli­na­risch nötig ist. Der Mode­ra­tor und inzwi­schen bei­na­he eines der Mar­ken­zei­chen des Balls, Chri­sti­an Höreth von der Main­wel­le Bay­reuth, darf natür­lich nicht fehlen.

Span­nen­de Ehren­gä­ste aus der Bas­ket­ball-Ver­gan­gen­heit Bay­reuths, Ehrun­gen für die Mann­schaft des Jah­res, die wie­der von den Lesern des Nord­baye­ri­schen Kuriers gewählt wird und für die Sport­le­rin oder den Sport­ler des Jah­res, den das Sport­ku­ra­to­ri­um kürt, fin­den an die­sem Abend eben­so ihren Platz, wie die Ver­lei­hung des Jugend­för­der­prei­ses, unter­stützt von der der VR Bank Bayreuth-Hof.

Vor­ver­kauf ab 9. Dezem­ber 2023!

Die Kar­ten kosten im Vor­ver­kauf 15 EUR für die Fla­nier­kar­te und 28 EUR für die Tisch­kar­te jeweils zuzüg­lich VVK-Gebühr. An der Abend­kas­se 18 EUR bzw. 33 EUR. Erhält­lich sind die Tickets ab sofort an der Thea­ter­kas­se und online unter www​.okticket​.de erhältlich.